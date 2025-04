Ο Μπεν Γκβιρ πετάει για… Ουάσιγκτον – Aντιδράσεις ακόμα και από τον πιο φιλοϊσραηλινό πολιτικό

Το πρώτο επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, και αυτό δεν θα μπορούσε να έχει προορισμό παρά μόνο τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ακόμα και εκεί δεν είναι καλοδεχούμενος από… σιωνιστές πολιτικούς.

Το ταξίδι θα περιλαμβάνει στάσεις στη Φλόριντα και την Ουάσιγκτον, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ, συντηρητικούς παράγοντες και ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας.

Η πιο υψηλού προφίλ συνάντηση στο πρόγραμμά του είναι με την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ακραίος Ισραηλινός πολιτικός είναι καλεσμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, ένα τέτοιο ταξίδι θα ήταν αδύνατο, καθώς εκείνη την περίοδο οι έποικοι είχαν μπει στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων.

«Ευτυχώς για τον Μπεν Γκβίρr, υπάρχει ένας νέος ηγέτης στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μακράν του να μποϊκοτάρει τον Ισραηλινό υπουργό, φέρεται να είναι έτοιμος να του στρώσει κόκκινο χαλί» λέει στο Responsible Statecraft, ο Κόνορ Έκολς, ειδικός στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και συντάκτης στον ιστότοπο NonZero Newsletter.

Αν και η ατζέντα της συζήτησης μεταξύ Νόεμ και Μπεν Γκβιρ παραμένει άγνωστη, ωστόσο σύμφωνα με τον Έκολς, η ιδιότητα των δύο πολιτικών δίνει μια καλή πρόγευση.

«Η Νόεμ εμφανίζεται ως την απόλυτη σκληρή πολιτικός απέναντι στο έγκλημα. Πρόσφατα πόζαρε για μια αμφιλεγόμενη φωτογράφιση σε μια διαβόητη φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου η διοίκηση έστειλε περισσότερους από 230 μετανάστες που κατηγορούνται, χωρίς τη δέουσα διαδικασία, για συμμετοχή σε συμμορία της Βενεζουέλας».

Ο δε Μπεν Γκβιρ, λέει ο Έκολς, ο οποίος διευθύνει το σωφρονιστικό σύστημα του Ισραήλ, έχει υποστηρίξει μια πιο απλή λύση για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων κρατουμένων. «Είναι ατυχές που χρειάστηκε να ασχοληθώ τις τελευταίες ημέρες με το αν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα έπρεπε να λάβουν καλάθια με φρούτα», είπε ο ακραίος πολιτικός πέρυσι. «Θα πρέπει να σκοτωθούν με έναν πυροβολισμό στο κεφάλι».

Η επίσκεψη όμως ενός πολιτικού με υποστηρίζει ναζιστικές πρακτικές –υπό τις ευλογίες της κυβέρνηση Νετανιάχου- έχει προκαλέσει την αντίδραση ακόμα και εξαιρετικά φιλοϊσραηλινών πολιτικών.

Ο πιο αγαπημένος και καλοπληρωμένος από το ισραηλινό λόμπι βουλευτής Ρίτσι Τόρες δεν έκρυψε την απέχθειά του έναντι του ισραηλινού επισκέπτη. Το Politico είχε χαρακτηρίσει τον Τόρες, μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, ως τον πιο θερμό υποστηρικτή του Ισραήλ.

There is no universe in which I would ever grant an audience to an extremist like Ben Gvir or any organization like yours that embraces his extremism. If you had done your homework, you would known that I have nothing but contempt for Gvir. pic.twitter.com/iKDKuXIO9E

— Ritchie Torres (@RitchieTorres) April 9, 2025