Επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη δημοσιογράφο του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, επειδή δεν του άρεσε η ερώτηση που του απηύθυνε.

Η δημοσιογράφος του CNN ρώτησε αν ο σαλβαδοριανός μετανάστης Αμπρέγκο Γκαρσία που δικαστήριο έκρινε ότι απελάθηκε κατά λάθος από τις ΗΠΑ, θα επιστρέψει πίσω. Η ίδια απηύθυνε σχετική ερώτηση και στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ.

Αμέσως μετά την ερώτηση ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να την ειρωνεύεται ενώ αποκάλεσε το CNN ως«το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα».

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, συνεχίζοντας με επίθεση προς το CNN: «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι».

«Δεν έχω την εξουσία να τον επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μπουκέλε όταν τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

«Πώς θα μπορούσα να περάσω λαθραία έναν τρομοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες;» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο Αμπρέγκο Γκαρσία είναι «τρομοκράτης» μέλος της συμμορίας MS-13 – κάτι που δεν έχει υποστηρίξει στη δικαστική διαμάχη για την τύχη του.

Η ένταση κορυφώθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται φραστικά και κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. «Ήταν πρόεδρος μειωμένης αντίληψης. Εγώ έκανα τις εξετάσεις μου. Αισθάνομαι υπέροχα», τόνισε χαρακτηριστικά.

