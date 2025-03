Στο «στόχαστρο» του Ντόναλντ Τραμπ – Ιστορίες τρέλας και θεσμικής κρίσης από τις μαζικές απελάσεις στις ΗΠΑ

Σκηνή πρώτη: με συνοπτικές διαδικασίες, η Δρ Ράσα Αλουία προστέθηκε στην ήδη μακρά λίστα με τις μαζικές απελάσεις αλλοδαπών στην εποχή Τραμπ 2.0.

Επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ, κάτοχος βίζας εργασίας, η 34χρονη γιατρός εκδιώχθηκε κακήν-κακώς την περασμένη εβδομάδα από τις ΗΠΑ, με το που επέστρεψε από ταξίδι στην πατρίδα της, τον Λίβανο.

Απελάθηκε παρά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή να γίνει πρώτα ακρόαση για την υπόθεση.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ τη συνδέει με στήριξη της «τρομοκρατίας», επειδή στο κινητό της Ράσα Αλουία βρέθηκαν φωτογραφίες της από την πρόσφατη δημόσια κηδεία του δολοφονημένου από το Ισραήλ ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στα περίχωρα της Βηρυτού.

Σκηνή δεύτερη: συλληφθείς έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη, όπου μένει με την Αμερικανίδα έγκυο σύζυγό του, ο παλαιστινιακής καταγωγής Μαχμούντ Χαλίλ -απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κολούμπια και από το 2024 μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ- μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης στη συντηρητική Λουιζιάνα.

Κατηγορείται για στήριξη της Χαμάς και για αντισημιτισμό, επειδή πέρυσι συμμετείχε στον συντονισμό διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια κατά της σφαγής των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η υπόθεσή του εκκρεμεί δικαστικά. Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να τον απελάσει, δίκην παραδειγματισμού. Ο ίδιος δηλώνει «πολιτικός κρατούμενος».

Σκηνή τρίτη: εδώ και 35 χρόνια μετανάστες στην Καλιφόρνια, όπου «έχτισαν» οικογένεια και καριέρες, ο 59χρονος Νέλσον και η 55χρονη Γκλάντις Γκονθάλεθ απελάθηκαν στις 18 Μαρτίου στην πατρίδα τους, την Κολομβία.

Αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τις τρεις -ενήλικες πια- κόρες που απέκτησαν επί αμερικανικού εδάφους.

«Το μόνο πράγμα που τους είπαν ήταν ότι είχαν εξαντλήσει τη διαμονή τους», είπε για τους γονείς της η 27χρονη Στέφανι στην εφημερίδα El Pais.

«Αυτό, παρά το ότι έως τώρα παρατεινόταν η άδεια παραμονής τους κάθε χρόνο. Είναι νομοταγείς πολίτες, που δεν κρύφτηκαν ποτέ από τις αρχές»….

Αν και ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αρχικά ότι θα επικεντρωθεί σε περιπτώσεις βίαιων εγκληματιών, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Θεωρητικά έβαζε στο «στόχαστρο» πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους, που ζουν χωρίς χαρτιά στις ΗΠΑ.

Όμως περιπτώσεις σαν της Ράσα, του Μαχμούντ και των Γκονθάλεθ καταδεικνύουν ότι ουδείς ξένος υπήκοος δεν μπορεί να θεωρεί ότι είναι στο «απυρόβλητο», ακόμη κι εάν έχει όλα τα απαραίτητα χαρτιά του κόσμου.

Στις αρχές του μήνα, οι αμερικανικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στις ΗΠΑ σε Γάλλο ερευνητή, απλά και μόνο επειδή εντοπίστηκαν στο κινητό του -σε επιτόπια έρευνα στο αεροδρόμιο- προσωπικά μηνύματα σε συναδέλφους του, στα οποία επέκρινε την περιοριστική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην επιστημονική έρευνα…

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ήδη προσάρμοσε τις ταξιδιωτικές συστάσεις, μετά τις πρόσφατες μεμονωμένες συλλήψεις και απελάσεις Γερμανών στις ΗΠΑ.

H περίπτωση που η κυβέρνηση Τραμπ κάνει τώρα κεντρική στο αντιμεταναστευτικό αφήγημά της είναι αυτή της Τζανέτ Βιζγκέρα.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι μια παράτυπη μετανάστρια από το Μεξικό που πρέπει να φύγει αμέσως από τη χώρα, οκτώ χρόνια αφότου τον ξεφτίλισε λίγο-πολύ, όταν κατά την πρώτη προεδρική θητεία του η ίδια και τα τρία ανήλικα παιδιά της βρήκαν καταφύγιο σε μια εκκλησία στο Ντένβερ του Κολοράντο, το 2017, αποφεύγοντας τότε την απέλαση.

Κατά το περιοδικό Time, αντίθετα, ήταν μια πράξη αντίστασης, που έβαλε εκεί τη χρονιά την Τζανέτ -μαζί με τον Τραμπ- στη λίστα με τα εκατό πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή…

Longtime immigrant rights leader #JeanetteVizguerra was arrested by ICE on Monday. We spoke with her in 2017 while she was claiming sanctuary from deportation for the first time. pic.twitter.com/JsRmdY5GlQ

— UNICORN RIOT (@UR_Ninja) March 21, 2025