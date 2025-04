Την ομάδα ράγκμπι του Οχάιο Στέιτ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς, σε πανηγυρική εκδήλωση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απόφοιτος του Οχάιο Στέιτ ο Τζέι ντι Βανς θέλησε να σηκώσει το τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα για να πανηγυρίσει για τη νίκη της.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ομαλά.

Αφού μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προπονητής Ράιαν Ντέι και ο Τζέι Ντι Βανς, ο αντιπρόεδρος πήγε να σηκώσει το τρόπαιο από χρυσό 24 καρατίων, μπρούντζο και ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο ζυγίζει 35 κιλά. Δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα αυτό να πέσει στο έδαφος και να σπάσει.

Ο παίκτης Τρέβεϊον Χέντερσον, που βρισκόταν πίσω από τον Βανς, πρόλαβε και κράτησε την κορυφή του τροπαίου, όμως η βάση έπεσε στο έδαφος. Οι πάντες πάγωσαν με το θέαμα την ώρα που η μπάντα του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών έπαιζε το «We Are the Champions».

Δυο αθλητές βοήθησαν τον Βανς να συναρμολογήσει το τρόπαιο ο οποίος τελικά σήκωσε μόνο το πάνω μέρος, με τους παίκτες γύρω του να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους.

«Δεν ήθελα να πάρει κανείς μετά το Οχάιο Στέιτ το τρόπαιο και έτσι αποφάσισα να το σπάσω», έγραψε στο Χ ο Τζέι ντι Βανς ενώ το βίντεο με την γκάφα έχει γίνει viral.

The CFP National Championship Trophy falls apart as VP JD Vance tries to hold it aloft at the White House. pic.twitter.com/XYmZRnCsK0

Oops!

“I didn’t want anyone after Ohio State to get the trophy so I decided to break it,» Vice President J.D. Vance — an Ohio State grad — wrote on X after fumbling the Buckeyes’ national college football championship trophy on live TV at the White House. https://t.co/kEpfqjWioE

— John Gravois (@Grav1) April 15, 2025