Φεστιβάλ Βενετίας 2024: Ο Χρυσός Λέοντας στον Πέδρο Αλμοδόβαρ – Η λίστα με τους νικητές

Το διάσημο βραβείο «Χρυσός Λέοντας» για την καλύτερη ταινία απονεμήθηκε στην ταινία «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Ισπανού έλαβε ένα τεράστιο 17λεπτο όρθιο χειροκρότημα κατά την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ. Ο Αλμοδόβαρ είπε στην ευχαριστήρια ομιλία του το Σάββατο: «Θα ήθελα να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, που είναι εδώ τώρα… Αυτή η ταινία, το «The Room Next Door», είναι η πρώτη μου ταινία στα αγγλικά… αλλά το πνεύμα είναι ισπανικό».

Η ταινία του, μια διασκευή του μυθιστορήματος της Sigrid Nunez «What Are You Going Through», παρουσιάζει τη συγγραφέα Ingrid (Τζούλιαν Μουρ) και τη Μάρθα (Τίλντα Σουίντον), καθώς αναζωπυρώνουν τη φιλία τους αφού προηγουμένως είχαν σταματήσει να έχουν επαφές. Καθώς βυθίζονται σε παρελθοντικές αναμνήσεις, ανέκδοτα, τέχνη και ταινίες, η Μάρθα, που παλεύει με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε τελικό στάδιο, θέλει να πεθάνει με αξιοπρέπεια και ζητά από την Ίνγκριντ να είναι στο διπλανό δωμάτιο όταν θα πάρει το χάπι της ευθανασίας.

«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη»

Το βραβείο Αργυρού Λέοντα για την καλύτερη σκηνοθεσία απονεμήθηκε στον Μπρέιντι Κόρμπετ για το τρεισήμισι ωρών θέαμα «The Brutalist», με πρωταγωνιστές τους Έιντριεν Μπρόντι και Φελίσιτι Τζόουνς.

Το «The Brutalist» μια βιογραφική ταινία για έναν Ούγγρο αρχιτέκτονα και επιζώντα του Ολοκαυτώματος, τον László Tóth, ο οποίος μεταναστεύει στις μεταπολεμικές ΗΠΑ, θεωρήθηκε ευρέως το φαβορί των κριτικών στη Βενετία φέτος.

Η Νικόλ Κίντμαν πήρε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τον ρόλο της στο ερωτικό θρίλερ Babygirl στο πλευρό του Αντόνιο Μπαντέρας και του Χάρις Ντίκινσον, το οποίο σχεδόν επιβεβαίωσε ότι η φετινή Βενετία αγκαλιάζει το σεξ στην οθόνη. Όμως η Κίντμαν δεν μπόρεσε να παραλάβει η ίδια το βραβείο, καθώς η μητέρα της, Τζανέλ Κίντμαν, απεβίωσε, όπως αποκάλυψε η σκηνοθέτις Χαλίνα Ρέιν όταν παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της Κίντμαν.

Η Ρέινιν διάβασε σχόλια της Κίντμαν που έλεγαν μεταξύ άλλων: «Είμαι σοκαρισμένη και πρέπει να πάω στην οικογένειά μου, αλλά αυτό το βραβείο είναι για εκείνη… Είμαι πέρα για πέρα ευγνώμων που μπορώ να πω το όνομά της σε όλους εσάς. Η σύγκρουση της ζωής και της τέχνης είναι σπαρακτική και η καρδιά μου είναι ραγισμένη».

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος με τους νικητές των βραβείων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2024

Κύριος Διαγωνισμός

Χρυσός Λέοντας – Καλύτερη ταινία

The Room Next Door | Pedro Almodóvar

Αργυρός Λέοντας |Μεγάλο Βραβείο επιτροπής του Φεστιβάλ

Vermiglio | Maura Delpero

Αργυρός Λέοντας – Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Brady Corbet για το The Brutalist

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

April | Dea Kulumbegashvili

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία

Vincent Lindon για το The Quiet Son

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία

Nicole Kidman για το Babygirl

Καλύτερο σενάριο

Murilo Hauser, Heitor Lorega για το I’m Still Here

Τμήμα Orizzonti (Ορίζοντες)

Καλύτερο σενάριο

Happy Holidays | Scandar Copti

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία

Kathleen Chalfant για το Familiar Touch

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία

Francesco Gheghi για το Familia

Καλύτερος νέος ηθοποιός

Paul Kircher για την ταινία And Their Children After Them

Καλύτερη ταινία

The New Year That Never Came | Bogdan Muresanu

Καλύτερη σκηνοθεσία

Sarah Friedland για το Familiar Touch

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

One of Those Days When Hemme Dies | Murat Fıratoğlu

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

Who Loves the Sun | Arshia Shakiba

Βραβείο Βενετίας για πρωτοεμφανιζόμενη ταινία

Familiar Touch | Sarah Friedland

Βραβείο κοινού Orizzonti Extra – Armani Beauty

Shahed | Nader Saeivar

Τμήμα Venice Classics

Καλύτερο ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο

Chain Reactions | Alexandre O. Phillipe

Καλύτερη αποκατεστημένη ταινία

Ecce Bombo | Nanni Moretti

Τμήμα Vennice Immersive

Βενετία Immersive

Impulse: Playing with Reality | Barry Gene Murphy, May Abdalla

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

Oto’s Planet | Gwenael François

Grand Prize

Ito Meikyū | Boris Labbé

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter