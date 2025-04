«Meta, Meta, κλέφτες βιβλίων!»: Συγγραφείς διαδηλώνουν κατά του Ζούκερμπεργκ για «αηδιαστική εκμετάλλευση»

«Ένα βιβλίο μπορεί να χρειαστεί ένα χρόνο ή περισσότερο για να γραφτεί. Η Meta έχει κλέψει βιβλία έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη της να μπορεί να αναπαράγει δημιουργικό περιεχόμενο, θέτοντας ενδεχομένως τους ίδιους συγγραφείς εκτός εργασίας» δήλωσε η πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων (Society of Authors) του Ηνωμένου Βασιλείου στα πλαίσια της διαμαρτυρίας τους στα κεντρικά του ψηφιακού κολοσσού της Meta στο Λονδίνο εναντίον των πρακτικών του αφεντικού της, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η πρόεδρος του SoA, Vanessa Fox O’Loughlin, χαρακτήρισε τις ενέργειες της Meta ως «παράνομες, συγκλονιστικές και εντελώς καταστροφικές για τους συγγραφείς».

To κάλεσμα για αντίσταση είχε έρθει εδώ και μέρες και σήμερα οι Βρετανοί συγγραφείς διαδήλωσαν εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη χρήση της διαδικτυακής βιβλιοθήκης LibGen που κατηγορείται ότι έκανε η Meta.

I think this is what’s known as a smoking gun? I’m a novelist and I just asked Meta’s AI to admit it stole my novels, breaking copyright. It’s answers are… unexpected. Will the #MetaBookThieves agree with their own monster?

🧵1/ pic.twitter.com/j4nij7NbXd

— AJ West #AlwaysTogether (@AJWestAuthor) March 29, 2025