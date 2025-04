«Ένα λευκό και ελιτίστικο σύμπαν»: Ο Τζον Μπογιέγκα τα βάζει με το Star Wars και τους θαυμαστές του

Για όσους είναι 45 ετών και πάνω (και λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας), ο κόσμος του «Star Wars» είναι κάτι το επικό. Το σύμπαν που «γέννησε» η φαντασία του Τζορτζ Λούκας το μακρινό και βρήκε τον δρόμο για τις σκοτεινές αίθουσες το 1977, παραμένει ακόμα και σήμερα μοναδικό.

Την ίδια ώρα, βέβαια, και από τη στιγμή που το franchise πέρασε στα χέρια της Disney, οι ορκισμένοι οπαδοί του «Star Wars» έχουν απογοητευτεί από το πως έχει ξεχειλώσει αυτός ο κόσμος – σειρές, spin-off ταινίες, νέες τριλογίες και καινούργιοι χαρακτήρες. Θεωρούν ότι έχει χάσει τη μαγεία του.

Ωστόσο, ο Τζον Μπογιέγκα δεν είναι απογοητευμένος από το «Star Wars» για αυτούς τους λόγους – το πρόβλημά του είναι οι σκληροπυρηνικοί θαυμαστές που όχι απλά δεν συμφωνούν με κανέναν νεοτερισμό, αλλά το δείχνουν με κάθε τρόπο στα social media. Και δεν έχει άδικο.

Ο 33χρονος ηθοποιός έχει γνωστός από την τελευταία τριλογία του franchise, όπου υποδύθηκε τον πρώτο μαύρο (πρώην) stormtrooper και έπεσε θύμα ρατσιστικών επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο κόσμος του Star Wars είναι τόσο λευκός, που όταν εμφανίζεται ένας μαύρος το κάνουν όλοι θέμα» είπε ο Τζον Μπογιέγκα μιλώντας στο ντοκιμαντέρ «Number One on the Call Sheet» και συμπλήρωσε: «Δεν έχουν πρόβλημα όταν είμαστε οι καλοί φίλοι των πρωταγωνιστών, αλλά όταν ο χαρακτήρας μας πάει να κάνει κάτι ηρωικό, τότε όλοι αντιδρούν».

Μάλιστα, απάντησε και σε εκείνους που λένε ότι το «Star Wars» δεν ήταν ποτέ «λευκό σύμπαν», καθώς στην αρχική τριλογία υπήρχε ο Lando Calrissian (τον υποδύθηκε ο Μπίλι Ντι Γουίλιαμς) ή επειδή έχει παίξει ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

«Είναι σαν να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα» τόνισε, εννοώντας ότι έχουν περάσει τόσοι χαρακτήρες από το franchise που απλά μιλάμε για δύο μαύρους ηθοποιούς που έπαιξαν.

Ωστόσο, ο Τζον Μπογιέγκα δεν έκρυψε το πόσο πολύ τον βοήθησε το «Star Wars» ώστε να φτιάξει το όνομά του στη βιομηχανία του θεάματος. «Ήταν η ευκαιρία που έρχεται μια φορά στη ζωή κάποιους και αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για την καριέρα μου» τόνισε.