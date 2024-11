Star Wars: Όλα δείχνουν ότι έρχεται νέα τριλογία και οι fans κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα

Ο κόσμος που έφτιαξε ο Τζορτζ Λούκας, με τους Τζεντάι, τη σκοτεινή πλευρά της Δύναμης, τον Αυτοκράτορα, την επανάσταση και τους γαλαξίες, ίσως είναι ένα από τα πιο επικά franchises που έχουμε ζήσει ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Το έπος του «Star Wars», που ξεκίνησε το 1977 με το φιλμ «New Hope», απέκτησε ορκισμένους fans στο πέρασμα των χρόνων και έγινε μια «μηχανή» δισεκατομμυρίων.

Δυστυχώς, το τελευταίο, όσο απαραίτητο κι αν ήταν για την επιβίωση του franchise, αποδείχθηκε κι αυτό που το «καταστρέφει». Από το 1977 έως σήμερα έχουν κυκλοφορήσει εννέα ταινίες που ανήκουν στην original ιστορία του «Star Wars» – ή αλλιώς στο «Skywalker Saga». Την ίδια ώρα έχουν κυκλοφορήσει δύο ακόμα «περιφερειακά» (αν μπορούμε να το πούμε έτσι) φιλμ, καθώς και μια σειρά από… σειρές, όπως οι «The Mandalorian», «Obi-Wan Kenobi» και μερικές ακόμα.

Με λίγα λόγια, από εκεί που κάποτε οι fans περίμεναν με κομμένη την ανάσα μια ταινία «Star Wars» πλέον δεν προλαβαίνουν να δουν αυτές που κυκλοφορούν.

Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η τελευταία τριλογία του «Skywalker Saga» ήταν μια απογοήτευση για τους περισσότερους φανατικούς. Ειδικά το «The Rise of Skywalker» του 2019, μπορεί να έφτασε το 1 δισ. στο box office, ωστόσο έγινε η ταινία με τις λιγότερες εισπράξεις στον κόσμο του «Star Wars».

The Star Wars sequel trilogy was a galactic mess. Who should take the blame? | Film https://t.co/LtgCl9JdHg

— dege gan (@dege_gan) September 3, 2022