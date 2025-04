Ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «χάθηκε» στη θάλασσα υπό την πίεση των Χούθι, αφού έπεσε από το αεροπλανοφόρο USS Χάρι Τρούμαν, ενώ ρυμουλκούνταν επί του πλοίου, ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, σύμφωνα με επιβεβαίωση του CNN.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αρχικές αναφορές από το σημείο του συμβάντος έδειξαν ότι το αεροπλανοφόρο Τρούμαν έκανε μια σκληρή στροφή για να αποφύγει τα πυρά των Χούθι, γεγονός που συνέβαλε στο να πέσει το μαχητικό στη θάλασσα.

Η ομάδα των ανταρτών Χούθι υποστήριξε τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον του αεροπλανοφόρου, το οποίο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης του αμερικανικού στρατού κατά των Χούθι.

Όλο το προσωπικό έχει καταγραφεί και ένας ναύτης τραυματίστηκε ελαφρά.

An F/A-18E fighter jet and tow tractor fell overboard the USS Harry Truman today and has sunk in the Red Sea…per the Navy: pic.twitter.com/Fo18svkWXc

