Μια αστεία γυναίκα – Ένα νέο ντοκιμαντέρ αμφισβητεί το μοιραίο προφίλ της Γκρέτα Γκάρμπο

Έμεινε στην ιστορία ως η απόλυτη, η απομονωμένη σταρ του κινηματογράφου, μετά τη σοκαριστική αποχώρησή της στο απόγειο της επιτυχίας της. Όμως η διαχρονική εικόνα της Γκρέτα Γκάρμπο αμφισβητείται από ένα νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα δείξει ότι, κάθε άλλο παρά αποτραβηγμένη από τη ζωή ήταν -όπως θέλει η πιο διάσημη ατάκα της «θέλω να είμαι μόνη».

Η Γκρέτα Γκάρμπο ζούσε στο έπακρο, διασκεδάζοντας με στενούς φίλους.

Η Βρετανίδα σκηνοθέτις Λόρνα Τάκερ έχει αποκτήσει πρόσβαση σε άγνωστα μέχρι σήμερα αρχεία παρασκηνίων, στα οποία η σταρ, που κάποτε είχε περιγραφεί ως «ο πιο γοητευτικός, ζωντανός και συνάμα απόμακρος χαρακτήρας που κοσμούσε ποτέ την κινηματογραφική οθόνη», φαίνεται να διασκεδάζει και να γελάει.

«Η Γκάρμπο είναι ερημίτισσα»

Το υλικό δείχνει ένα «χαλαρό, ανάλαφρο, αστείο άτομο», δήλωσε η Τάκερ. «Βλέπουμε ότι η πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο ήταν στην πραγματικότητα πολύ ζεστή, πολύ φυσιολογική. Αλλά επίσης διψούσε για ιδιωτικότητα για να ζήσει τη ζωή της».

Το υλικό προέρχεται από έναν από τους Σουηδούς φίλους της Γκάρμπο.

Η Τάκερ είχε επίσης πρόσβαση σε περισσότερες από 200 ανέκδοτες επιστολές από τον εγγονό της Γκάρμπο, Σκοτ Ράισφιλντ, ο οποίος χαιρέτισε το ντοκιμαντέρ επειδή δείχνει μια άλλη πλευρά της σταρ στην τελευταία της ζωή.

Ο ίδιος δήλωσε: «Το μιμίδιο ‘η Γκάρμπο είναι ερημίτισσα’ ήταν δημιούργημα των μέσων ενημέρωσης. Σίγουρα, αναζητούσε την απομόνωση και την ιδιωτικότητα. Αλλά όχι με τον τρόπο του Τζέι Ντι Σάλιντζερ…

»Ναι, μερικές φορές σήκωνε το χέρι της ψηλά για να καταστρέψει το πλάνο, αλλά αυτό έγινε το απόλυτο πλάνο, τελικά. Οι παπαράτσι πούλησαν την ιδέα ότι η Γκάρμπο κρύβεται, επειδή τους απέφερε περισσότερα χρήματα».

Ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Όρσον Ουέλς την περιέγραψε ως «το πιο θεϊκό πλάσμα», αν και η ίδια ήταν ανασφαλής για την εμφάνισή της

Πριν γίνει η Γκάρμπο

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Garbo: Where Did You Go?», είναι μια καλλιτεχνική εξερεύνηση του μύθου και της μυσταγωγίας μιας ηθοποιού που τη σέβονταν για την αιθέρια παρουσία της στην οθόνη και την οποία ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Όρσον Ουέλς περιέγραψε ως «το πιο θεϊκό πλάσμα», αν και ήταν ανασφαλής για την εμφάνισή της.

Γεννημένη ως Γκρέτα Γκούσταφσον, ο αγαπημένος της πατέρας ήταν ένας πλανόδιος εργάτης που πέθανε όταν ήταν έφηβη και μεγάλωσε σε συνθήκες ανέχειας σε μια φτωχογειτονιά της Στοκχόλμης.Αφού πήρε υποτροφία για το Βασιλικό Δραματικό Θέατρο της Στοκχόλμης, έλαβε μέρος το 1924 στο βωβό έπος The Saga of Gösta Berling, του οποίου ο σκηνοθέτης, Mauritz Stiller, της έδωσε το όνομα Γκάρμπο και της εξασφάλισε συμβόλαιο στο Χόλιγουντ.

Η σόουμπιζ δεν της ταίριαζε

Στη συνέχεια γύρισε κλασικές ταινίες, όπως το Mata Hari, η Βασίλισσα Χριστίνα, η Άννα Καρένινα και η Ninotchka. Είχε πάει στο Χόλιγουντ θέλοντας να στείλει χρήματα στην πατρίδα της στη μητέρα και την αδελφή της, των οποίων ο πρόωρος θάνατος από καρκίνο θα την κατέστρεφε.

Απογοητευμένη από την κινηματογραφική βιομηχανία, ανακοίνωσε ξαφνικά ότι αποσύρεται το 1941, σε ηλικία 35 ετών. Δεν έπαιξε ποτέ ξανά.

Αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, βασιζόμενη σε στενούς και προστατευτικούς φίλους, μεταξύ των οποίων ο μακροχρόνιος εραστής της, George Schlee, και ο κωμικός ηθοποιός και κινηματογραφιστής Τσάρλι Τσάπλιν.

Όταν της απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ το 1955, δεν παρέστη στην τελετή. Πέθανε το 1990.

Παίρνουν μια φωτογραφία της που την δείχνει λυπημένη ή που καλύπτει το πρόσωπό της και λένε: «Κρύβεται, αυτή η γυναίκα που δεν βγαίνει ποτέ έξω»

Οι κοντινοί της την «πούλησαν» για τα χρήματα

Η Τάκερ είπε ότι η Γκάρμπο έγινε επιφυλακτική με τους ανθρώπους που πουλούσαν ιστορίες γι’ αυτήν: «Έπρεπε να γίνει πολύ κλειστή και να εμπιστευτεί το ένστικτό της για το ποιον άφηνε να μπει μέσα, και αυτό φαινόταν ως παγωμένο προφίλ.

»Αλλά έχει να κάνει και με το πώς ο Τύπος πλέκει μια αφήγηση. Παίρνουν μια φωτογραφία της που την δείχνει λυπημένη ή που καλύπτει το πρόσωπό της και λένε: «Κρύβεται, αυτή η γυναίκα που δεν βγαίνει ποτέ έξω». Η Γκάρμπο έβγαινε έξω. Γλεντούσε όλη την ώρα, αλλά μόνο στα σπίτια φίλων. Περνούσε ξέφρενα, αλλά ιδιωτικά.

»Ο Τύπος δημιουργεί ένα αφήγημα και μετά, δυστυχώς, αυτό το αφήγημα προσέφερε χρήματα στους φτωχότερους φίλους της για να πουν ιστορίες, οπότε μετά κατέληξαν να αποκόπτονται από τη ζωή της και, λίγο πριν πεθάνει, ήταν σχεδόν μόνη της, επειδή δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν».

Γκάρμπο, η άνοδος μιας μοντέρνας γυναίκας

Ο Σκοτ Ράισφιλντ μόλις πρόσφατα μετέφρασε τις επιστολές και βασίζεται σε αυτές για το επερχόμενο βιβλίο του με τίτλο «Greta Garbo and The Rise of the Modern Woman» (Η Γκρέτα Γκάρμπο και η άνοδος της σύγχρονης γυναίκας).

Οι περισσότερες χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1940 και του 1950, όταν η Γκάρμπο έστελνε τα γράμματα στη γιαγιά του, Πέγκι, πρώην νοσοκόμα που παντρεύτηκε τον αδελφό της Γκάρμπο, Σβεν Γκούσταφσον.

Τα γράμματα αντανακλούν ολοφάνερα την προσπάθεια της Γκάρμπο για ιδιωτικότητα. Σε μια επιστολή από το Ουισκόνσιν ανέφερε: «Κανείς δεν με αναγνωρίζει εδώ». Σε μια άλλη, σχεδιάζοντας να επισκεφθεί το Palm Springs στην Καλιφόρνια, συμβούλευε: «Αν θέλετε να μου γράψετε … γράψτε στα σουηδικά, γιατί μπορεί να ανοίξουν τον φάκελο».

Το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή της Embankment, μιας ανεξάρτητης κινηματογραφικής εταιρείας, στις ταινίες της οποίας περιλαμβάνεται το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα «Ο πατέρας» με πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς.

*Το «Garbo: Where Did You Go?» προβάλλεται στις 14 Μαΐου από το Sky Arts, το Freeview και την υπηρεσία streaming Now.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Η Γκρέτα Γκάρμπο στο Two-Faced Woman / Public Domain