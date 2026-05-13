Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή δήλωση για την Κατερίνα Καινούργιου

Η Φαίη Σκορδά ξεφύλλιζε το περιοδικό «Hello» , το οποίο φιλοξενούσε την Κατερίνα Καινούργιου στο εξώφυλλο, ενόσω βρισκόταν στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA.

«Έχω γυρίσει διαφορετική» δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου στο εξώφυλλο του περιοδικού, με την Φαίη Σκορδά να σχολιάζει με τρυφερότητα: «Και την καταλαβαίνουμε όλοι απόλυτα. Και τι σημαίνει αυτό το ‘διαφορετική’ και να το απολαύσει κι είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γιατί η προτεραιότητα πια είναι το κοριτσάκι της».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μετά από ένα διάλειμμα 40 ημερών για να φέρει στον κόσμο το παιδί της.

«Να είναι πάντα καλά!»

Το σχόλιο της Φαίης Σκορδά έρχεται μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου για την παρουσίαστρια και τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

«Με το καλό να πούμε στη Φαίη [για τον επερχόμενο γάμο της] και μου άρεσε πάρα πολύ ο σύντροφός της. Είδα έναν κύριο πάρα πολύ γλυκό, πολύ ευγενικό, δεν τον είχα ξαναδεί, ήταν καθώς πρέπει, ευγενής, τη συνόδευσε πάρα πολύ ωραία[…]της έστειλα και μήνυμα. Είχε και μια συστολή. Και μετά διάβασα κάτι απαράδεκτα σχόλια στα social, [με τα οποία] έγινα έξαλλη. Διάβαζα κάτι σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση και αν ταιριάζουν. Δεν πάει καλά ο κόσμος. Τρομακτικά πράγματα. Εγώ είδα ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Με το καλό, λοιπόν, να τους ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου! Να είναι πάντα καλά!», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.