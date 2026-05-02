«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια αποκάλυψη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, μέσα από την εκπομπή της Χαμογέλα και Πάλι.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, σε συνομιλία που είχε με τη Φαίη Σκορδά, έμαθε πως ο γάμος πρόκειται να γίνει σε πολύ στενό κύκλο, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι, πιθανότατα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, μιλώντας στον αέρα της εκπομπής της, άφησε να εννοηθεί πως δεν γνωρίζει ακόμη αν βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

«Το πάρτυ εγώ ξέρω ότι θα γίνει Σεπτέμβριο. Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη. Δεν θέλω να πω τι είπαμε, μπορεί να μην θέλει. Μου είπε ότι θα είναι κλειστός ο γάμος αλλά ότι θα γίνει μετά ένα μεγάλο πάρτι. Τώρα μου το λέει δημοσιογραφικά; Επειδή είμαι καλεσμένη; Να ραφτώ ή να μη ραφτώ; Δεν θα ραφτώ, θα περιμένω επίσημα», αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου στην κάμερα του MEGA για τον γάμο της Φαίης Σκορδά.

Τι είχε δηλώσει η Φαίη Σκορδά για τον γάμο της

Η Φαίη Σκορδά διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της αφού ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τον δεύτερο γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η παρουσιάστρια αποφεύγει να σχολιάσει τα δημοσιεύματα και τις φήμες, ωστόσο σε εκπομπή της στις 4 Μαρτίου απάντησε εμμέσως για το πότε θα γίνει ο γάμος της.

Αρχικά, ο Άρης Καβατζίκης κατά τη διάρκεια της εκπομπής είπε: «Τι αμηχανία είναι αυτή που θα ζήσουμε; Είσαι εξώφυλλο στο Hello! Θέλω να πω κάτι. Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ στενό κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες. Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός».

«Η πλάκα είναι ότι πήρε η μαμά μου τηλέφωνο στο διάλειμμα και άκουγε εκεί που λέγαμε για την γαριδομακαρόνα που ετοιμάζει ο Σκαρμούτσος στη συνέχεια και της κάνει πλάκα ο Δημήτρης και της λέει “Κυρία Εύα, δεν με θέλει, δεν με έχει καλέσει”», είπε με τη σειρά της η Φαίη Σκορδά.

«Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι», πρόσθεσε ο Καβατζίκης και η Φαίη πηγαίνοντας στην Βίκυ Παγιατάκη είπε: «Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!»

«Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα…», σχολίασε η αστρολόγος.

«Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω. Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω…

Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!», είπε η παρουσιάστρια.