«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Πίτερς»

Η Αρμάνι Μιλάνο θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Άλεκ Πίτερς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής Encestando.

Σύμφωνα όσα γράφουν οι Ισπανοί, ο Αμερικανός φόργουορντ έχει δώσει τα χέρια με την Αρμάνι και ετοιμάζει βαλίτσες για Μιλάνο, μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Τι λένε στο εξωτερικό για τον Πίτερς

«Η Αρμάνι Μιλάνο έχει δεμένο τον Άλεκ Πίτερς για το καλοκαίρι, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της Encestando.

Σε συνέχεια των ρεπορτάζ που συνδέουν τον Πίτερς με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Ιταλός ρεπόρτερ, Αντρέα Καλτσόνι, είχε αποκαλύψει και το ποσό του deal, το οποίο θα φτάνει τα 1,7 εκατ. δολάρια ανά σεζόν, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η υπόθεση του Πίτερς βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο για την Αρμάνι, όμως πλέον όλα δείχνουν πως βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο, με τις δύο πλευρές να πλησιάζουν στο οριστικό deal.