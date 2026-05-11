Η επίσημη ενημέρωση της Βαλένθια για τον Μπράξτον Κι ενόψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό
Ο Μπράξτον Κι ήταν άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Βαλένθια με την Μπασκόνια, καθώς υπέστη κάταγμα στη μύτη.
Οι «νυχτερίδες» ενόψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00) εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση του τραυματισμού του παίκτη, ωστόσο δεν διευκρίνισαν για το αν θα είναι διαθέσιμος ενόψει του κρίσιμου ματς με το τριφύλλι σε περίπου δύο μέρες από σήμερα στη «Roig Arena».
Η ενημέρωση της Βαλένθια για τον Κι

Nuestro jugador, Braxton Key, sufre una fractura nasal tras el golpe recibido en el encuentro disputado ayer. Queda pendiente de evolución. pic.twitter.com/29hYgCNRXA
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 11, 2026
«Ο παίκτης μας, Μπράξτον Κι, υπέστη κάταγμα στη μύτη μετά το χτύπημα που δέχθηκε στον χθεσινό αγώνα. Παραμένει υπό παρακολούθηση εν αναμονή της εξέλιξης της κατάστασής του».
