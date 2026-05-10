Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια που παρουσιάστηκε χωρίς τους Μπράνκου Μπαντιό και Τζόσεπ Πουέρτο, ενώ έχασε με χτύπημα στο πρόσωπο τον Μπράξτον Κι, ηττήθηκε με 88-86 από την Μπασκόνια στην ACB, πριν από το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το οποίο οδηγεί στο Final Four της Αθήνας.

Έτσι υποχώρησε στο 21-9 η Βαλένθια και στην 3η θέση, με τις Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια (4-5) να την πιάνουν στη βαθμολογία με το ίδιο ρεκόρ. Πλήρες ροτέισον από τον Πέδρο Μαρτίνεθ για τη Βαλένθια, με τον Ζαν Μοντέρο να παίζει μόλις 10 λεπτά και να μένει άποντος με 0/5 σουτ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες αγωνίστηκαν από 5′:25» έως 12′:25» προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ξεχώρισαν για τις «νυχτερίδες» ο Σέρχιο Ντε Λαρέα (15π., 7ασ.) και ο Νέιτ Ρίβερς (15π.) και ακολούθησαν ο μοιραίος στο τέλος Ομάρι Μουρ (12π.), ενώ από δέκα πόντους έβαλαν οι Κάμερον Τέιλορ, Χάιμε Πραντίγια και Νιλ Σακό. Για τους νικητές ξεχώρισαν ο Τίμοθι Λουβαβού – Καμπαρό και ο Γιουτζίν Ομορούγι με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 41-41, 58-63, 86-88

