Δήμαρχος Ρόδου: Απομακρύναμε 1.500 τόνους απορριμμάτων και μπάζων από τη Λίνδο και τον Αρχάγγελο

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση καθαρισμού του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Ρόδο, γνωστοποίησε με ανάρτηση του ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Εικόνες σοκ έδωσαν την θέση τους σε ένα καθαρό τοπίο. Ακολουθεί η ανάρτηση του Δημάρχου:

«Απομακρύναμε 1.500 τόνους απορριμμάτων και μπάζων από τη Λίνδο και τον Αρχάγγελο. Χώροι που για χρόνια αποτελούσαν «ντροπή» για το νησί μας, παραδόθηκαν καθαροί. Η καθαρή Ρόδος όμως δεν είναι μόνο υπόθεση Δήμου και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, είναι ζήτημα πολιτισμού και ευθύνης.

Δεν νοείται να δαπανούμε χιλιάδες ώρες εργασίας και δημόσιους πόρους για να μαζεύουμε τα μπάζα εκείνων που θεωρούν το περιβάλλον μας «χωματερή». Η Ρόδος αξίζει καθαρούς δρόμους, καθαρά χωράφια, καθαρά δάση, καθαρές γειτονιές. Ζητώ από κάθε Ροδίτη και Ροδίτισσα να γίνει σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια.

Ξεκινήσαμε από τη Λίνδο και τον Αρχάγγελο. Συνεχίζουμε σε κάθε γωνιά της Ρόδου. Αυτό είναι το νοικοκύρεμα στην πράξη. Και αυτό δεν το χτίζουμε μόνοι μας.Το χτίζουμε μαζί».

*πηγή εικόνων: https://www.facebook.com/AlexandrosKoliadis