Δήμαρχος Ρόδου: Απομακρύναμε 1.500 τόνους απορριμμάτων και μπάζων από τη Λίνδο και τον Αρχάγγελο
Για μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης απορριμμάτων και μπάζων από περιοχές της Ρόδου έκανε λόγο σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Ρόδου.
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ευρείας κλίμακας επιχείρηση καθαρισμού του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Ρόδο, γνωστοποίησε με ανάρτηση του ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Εικόνες σοκ έδωσαν την θέση τους σε ένα καθαρό τοπίο. Ακολουθεί η ανάρτηση του Δημάρχου:
«Απομακρύναμε 1.500 τόνους απορριμμάτων και μπάζων από τη Λίνδο και τον Αρχάγγελο. Χώροι που για χρόνια αποτελούσαν «ντροπή» για το νησί μας, παραδόθηκαν καθαροί. Η καθαρή Ρόδος όμως δεν είναι μόνο υπόθεση Δήμου και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, είναι ζήτημα πολιτισμού και ευθύνης.
Δεν νοείται να δαπανούμε χιλιάδες ώρες εργασίας και δημόσιους πόρους για να μαζεύουμε τα μπάζα εκείνων που θεωρούν το περιβάλλον μας «χωματερή». Η Ρόδος αξίζει καθαρούς δρόμους, καθαρά χωράφια, καθαρά δάση, καθαρές γειτονιές. Ζητώ από κάθε Ροδίτη και Ροδίτισσα να γίνει σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια.
Ξεκινήσαμε από τη Λίνδο και τον Αρχάγγελο. Συνεχίζουμε σε κάθε γωνιά της Ρόδου. Αυτό είναι το νοικοκύρεμα στην πράξη. Και αυτό δεν το χτίζουμε μόνοι μας.Το χτίζουμε μαζί».
*πηγή εικόνων: https://www.facebook.com/AlexandrosKoliadis
- Τριήμερο πένθος στον δήμο Ηλιούπολης για τον χαμό της 17χρονης μαθήτριας
- Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
- Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Μεγάλος δημιουργός, εξαιρετικός άνθρωπος
- Η Μπέτις θα παίξει στο επόμενο Champions League και το πανηγύρισε με… Μίστερ Μπιν! (pic)
- Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
- Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή δήλωση για την Κατερίνα Καινούργιου
- To ChatGPT κατηγορούμενο για τον θάνατο νέου από συνδυασμό ναρκωτικών – Αγωγή στην OpenAI
- Υπουργείο Παιδείας: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις