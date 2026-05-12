Βέσελι: «Σταματάω με ευγνωμοσύνη και περηφάνια»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η απόσυρση του Γιαν Βέσελι έγινε μεγάλο θέμα λόγω της αντίδρασης της Μπαρτσελόνα. Ο σύλλογος της Βαρκελώνης προχώρησε σε ανάρτηση για την ολοκλήρωση της καριέρας του Τσέχου, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, την έσβησε από όλα τα social media.

Η ανακοίνωση των «μπλαουγκράνα» για τον Βέσελι ανέβηκε, στη συνέχεια κατέβηκε και μετά ανέβηκε ξανά. Η ουσία είναι ότι ο Τσέχος μπασετμπολίστας αποχαιρετά τα παρκέ μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Το μήνυμα του Βέσελι

«Μετά από πολλά αξέχαστα χρόνια, ήρθε η ώρα να κλείσω το κεφάλαιο του ταξιδιού μου στο μπάσκετ.

Από το Βελιγράδι στην Κωνσταντινούπολη και στη Βαρκελώνη, είχα το προνόμιο να δω αμέτρητες μάχες, εξαιρετικούς συμπαίκτες, προπονητές, τους πιο πιστούς οπαδούς, πολλές νίκες και δύσκολες ήττες, έναν ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων και μια συλλογή αναμνήσεων που θα μείνουν για πάντα μαζί μου.

Έδωσα ό,τι είχα σε αυτό το παιχνίδι και αυτό μου έδωσε ακόμα περισσότερα σε αντάλλαγμα. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια.

Έχουμε ακόμα 2 μήνες να αγωνιστούμε στην ACB League και η απόλυτη εστίασή μου παραμένει εκεί μέχρι τον τελευταίο αγώνα.Και από τον Σεπτέμβριο, τα λέμε από τις κερκίδες»

View this post on Instagram A post shared by Jan Vesely (@24janvesely)

Ο Τσέχος σέντερ, 36 ετών, που είχε αναδειχθεί MVP της Euroleague το 2019, ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρτίζαν (2008–2011) και στη συνέχεια επιλέχθηκε στο Νο6 του ντραφτ από τους Γουίζαρντς, παίζοντας για τρία χρόνια στο ΝΒΑ, μεταξύ άλλων και στους Νάγκετς.

Από το 2014 έως το 2022 αγωνίστηκε στη Φενέρμπαχτσε, όπου κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 2019 και βρέθηκε τρεις φορές στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης (2016, 2018, 2019). Στην Τουρκία δημιούργησε στενή φιλία με τον Κώστα Σλούκα, ενώ βάφτισε το 2025 τον γιο του Έλληνα άσου.

Από το 2022 ανήκει στην Μπαρτσελόνα και υπήρξε βασικός παίκτης της εθνικής Τσεχίας, συμμετέχοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.