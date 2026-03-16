«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.
- Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
- Προ των πυλών κακοκαιρία - Έρχονται βροχές και χιόνια, ποιες θα είναι οι δύσκολες μέρες
- Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
- Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Η Μπαρτσελόνα κάθε άλλο παρά καλή σεζόν πραγματοποιεί φέτος (έχασε το Κύπελλο, στην Ευρωλίγκα είναι οριακά 10η με ρεκόρ 17-14 και στην ACB 3η με 15-7) και όπως φαίνεται το καλοκαίρι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ των Καταλανών.
Άλλωστε δεν είναι μόνο η φετινή σεζόν που η Μπάρτσα δεν τα πάει πολύ καλά, αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν έχει ομάδα ικανή να είναι όσο ανταγωνιστική αρμόζει στην ιστορία της. Ούτε η έλευσης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία έχει δώσει αυτό που λείπει.
Ήδη οι «Μπλαουγκράνα» φαίνεται να προετοιμάζουν από τώρα την ομάδα της νέας σεζόν και όπως γράφει η «AS» θα υπάρξουν σημαντικές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ τους Αναλυτικότερα προς αποχώρηση προορίζονται οι Γιάν Βέσελι, Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Γιούσουφα Φαλ, χωρίς να σημαίνει ότι θα αποχωρήσουν μόνο αυτοί.
Ο Τσέχος σέντερ είναι ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας, όμως σύντομα θα κλείσει τα 36 και σίγουρα η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να βασιστεί πάνω το τα επόμενα χρόνια.
Όσον αφορά τον Φαλ, ο 30χρονος Γάλλος ψηλός αποκτήθηκε περισσότερο ως συμπληρωματική λύση όμως ούτε κι έτσι έχει καταφέρει να πείσει τον Τσάβι Πασκουάλ. Φέτος μετράει μόλις 2,4π., 1,8ριμπ. και 0,1 τάπες σε 7,16 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε συνολικά 14 παιχνίδια φέτος στην Ευρωλίγκα.
Τέλος ο Ισπανός σέντερ έχει παρουσιαστεί πολύ κατώτερος του αναμενομένου έχοντας 6π. και 4,2 ριμπ. κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Μπαρτσελόνα έχουν ήδη ψηλά στη μεταγραφική της λίστα της δύο παίκτες της Ζαλγκίρις Κάουνας, τους Μόουζες Ράιτ και Σίλβεν Φρανσίσκο χωρίς όμως να θεωρείται σίγουρο ότι θα τους αποκτήσει.
- Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές
- Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
- Ο Τσιτσιπάς έμεινε εκτός κορυφαίας 50άδας μετά από οκτώ χρόνια
- Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
- Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης»
- ΠΑΟΚ: Οκτώ συλλήψεις για τα επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας
- Το μήνυμα του Φουρνιέ για το μεγάλο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (pic)
