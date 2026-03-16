«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Η Μπαρτσελόνα κάθε άλλο παρά καλή σεζόν πραγματοποιεί φέτος (έχασε το Κύπελλο, στην Ευρωλίγκα είναι οριακά 10η με ρεκόρ 17-14 και στην ACB 3η με 15-7) και όπως φαίνεται το καλοκαίρι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ των Καταλανών.

Άλλωστε δεν είναι μόνο η φετινή σεζόν που η Μπάρτσα δεν τα πάει πολύ καλά, αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν έχει ομάδα ικανή να είναι όσο ανταγωνιστική αρμόζει στην ιστορία της. Ούτε η έλευσης του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία έχει δώσει αυτό που λείπει.

Ήδη οι «Μπλαουγκράνα» φαίνεται να προετοιμάζουν από τώρα την ομάδα της νέας σεζόν και όπως γράφει η «AS» θα υπάρξουν σημαντικές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ τους Αναλυτικότερα προς αποχώρηση προορίζονται οι Γιάν Βέσελι, Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Γιούσουφα Φαλ, χωρίς να σημαίνει ότι θα αποχωρήσουν μόνο αυτοί.

Ο Τσέχος σέντερ είναι ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας, όμως σύντομα θα κλείσει τα 36 και σίγουρα η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να βασιστεί πάνω το τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τον Φαλ, ο 30χρονος Γάλλος ψηλός αποκτήθηκε περισσότερο ως συμπληρωματική λύση όμως ούτε κι έτσι έχει καταφέρει να πείσει τον Τσάβι Πασκουάλ. Φέτος μετράει μόλις 2,4π., 1,8ριμπ. και 0,1 τάπες σε 7,16 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε συνολικά 14 παιχνίδια φέτος στην Ευρωλίγκα.

Τέλος ο Ισπανός σέντερ έχει παρουσιαστεί πολύ κατώτερος του αναμενομένου έχοντας 6π. και 4,2 ριμπ. κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Μπαρτσελόνα έχουν ήδη ψηλά στη μεταγραφική της λίστα της δύο παίκτες της Ζαλγκίρις Κάουνας, τους Μόουζες Ράιτ και Σίλβεν Φρανσίσκο χωρίς όμως να θεωρείται σίγουρο ότι θα τους αποκτήσει.