Ξανά πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ο Λαπόρτα και το… γλέντησε με την ψυχή του (pic, vids)

Οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν και ο Ζοάν Λαπόρτα είναι και πάλι πρόεδρος της Μπαρτσελόνα! Ο 63χρονος δικηγόρος πήρε το 66,6% των ψήφων έναντι του 30.9% του Έκτορ Φοντ και έτσι θα παραμείνει στα ηνία του συλλόγου μέχρι το 2031.

Με την ανακοίνωση των exit polls ο Λαπόρτα ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς γιορτάζοντας με τους δικούς του ανθρώπους. Μάλιστα το έριξε και στον χορό, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

👏 La reacción de Laporta 🙂‍↔️ 🥳 ¡LAPORTA CELEBRA el RESULTADO del PRIMER SONDEO de las elecciones! 👉🏼 Ganaría con un 66,6% de los votos. Víctor Font obtendría un 30,9%. pic.twitter.com/Uia4FDTzTQ — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) March 15, 2026

🚨 OFFICIAL: Joan Laporta has won the Barcelona Presidential Elections! 🗳️⚽ He returns to lead FC Barcelona, setting the stage for the next chapter at Camp Nou. pic.twitter.com/Usl0k1oPhT — CUPID FC (@CUPID_FC) March 15, 2026

Επί των ημερών του Λαπόρτα οι Καταλανοί έχουν κατακτήσει έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, έξι Super Cup, δύο Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Αυτά στους άντρες καθώς στις γυναίκες έχουν επίσης πέντε πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, τέσσερα Super Cup και τρία Champions League.

Ένα από τα πιο σημαντικά του επιτεύγματα είναι βέβαια η ανακατασκευή του Καμπ Νου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το 2021 που επέστρεψε στην προεδρία του συλλόγου ήρθε αντιμέτωπος με τεράστια οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει καταφέρει να ρυθμίσει σε έναν βαθμό.