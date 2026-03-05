Εκλογές στην Μπαρτσελόνα: Λαπόρτα εναντίον Φοντ στις 15 Μαρτίου

Η Μπαρτσελόνα μπαίνει σε μια ακόμη καθοριστική πολιτική και διοικητική διαδικασία, καθώς στις 15 Μαρτίου τα μέλη του συλλόγου θα κληθούν να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της ομάδας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης των υπογραφών, έγινε επίσημα γνωστό ότι η εκλογική αναμέτρηση θα είναι τελικά μια μάχη μεταξύ δύο υποψηφίων: του νυν προέδρου Τζουάν Λαπόρτα και του επιχειρηματία Βίκτορ Φοντ.

Το Εκλογικό Συμβούλιο του συλλόγου ανακοίνωσε ότι οι δύο υποψήφιοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό έγκυρων υπογραφών, που ανέρχεται σε 2.337. Ο Λαπόρτα και ο Φοντ ξεπέρασαν το συγκεκριμένο όριο και εξασφάλισαν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, σε αντίθεση με τον τρίτο υποψήφιο, Μαρκ Θίρια, ο οποίος συγκέντρωσε 2.247 υπογραφές και αποκλείστηκε οριακά από τη διαδικασία.

Η προεκλογική περίοδος ξεκινά επίσημα στις 6 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την ημέρα της ψηφοφορίας, με τα μέλη της Μπαρτσελόνα να καλούνται να αποφασίσουν ποιος θα οδηγήσει τον σύλλογο τα επόμενα χρόνια. Η εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι δύο υποψήφιοι εκπροσωπούν διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του καταλανικού συλλόγου.

Ο Τζουάν Λαπόρτα επιδιώκει να εξασφαλίσει την τέταρτη θητεία του στην προεδρία της ομάδας και τη δεύτερη συνεχόμενη. Ο έμπειρος παράγοντας έχει ήδη γράψει σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία του συλλόγου, καθώς η πρώτη του περίοδος στην προεδρία (2003–2010) συνδέθηκε με μία από τις πιο επιτυχημένες εποχές της Μπαρτσελόνα, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Η τρέχουσα θητεία του Λαπόρτα ξεκίνησε το 2021 σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον σύλλογο, με τη Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υψηλό χρέος. Από τότε η διοίκηση προσπαθεί να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του συλλόγου, να αναδιαρθρώσει τις υποχρεώσεις και παράλληλα να διατηρήσει την ομάδα ανταγωνιστική σε Ισπανία και Ευρώπη.

Απέναντί του βρίσκεται ο Βίκτορ Φοντ, επιχειρηματίας από την Καταλονία που είχε ήδη διεκδικήσει την προεδρία στο παρελθόν και θεωρείται ένας από τους πιο οργανωμένους επικριτές της σημερινής διοίκησης. Η προεκλογική του καμπάνια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα ισχυρό συναισθηματικό μήνυμα προς τους φιλάθλους: την πιθανή επιστροφή του Λίονελ Μέσι στην ομάδα.

Η αναφορά στον Μέσι έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη βάση των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποχώρησε από τον σύλλογο το 2021 για την Παρί ΣΖ, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικές δυσκολίες της ομάδας δεν επέτρεψαν την ανανέωση του συμβολαίου του. Η αποχώρησή του θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.

Η υπόσχεση ή έστω η προοπτική επιστροφής του Messi αποτελεί ισχυρό επικοινωνιακό όπλο για τον Φοντ, καθώς αγγίζει το συναίσθημα των οπαδών και ταυτόχρονα λειτουργεί ως έμμεση κριτική προς τον Λαπόρτα, ο οποίος ήταν πρόεδρος την περίοδο της αποχώρησης του Αργεντινού.

Η εκλογική μάχη αναμένεται να κινηθεί ανάμεσα σε δύο βασικούς άξονες: από τη μία πλευρά, την ανάγκη οικονομικής σταθερότητας και συνέχισης της σημερινής στρατηγικής που υποστηρίζει ο Λαπόρτα, και από την άλλη την πρόταση του Φοντ για μια νέα διοικητική κατεύθυνση που θα επιχειρήσει να επαναφέρει τον σύλλογο στην εποχή των μεγάλων ποδοσφαιρικών συμβόλων.

Για τη Μπαρτσελόνα, οι εκλογές αυτές δεν είναι απλώς μια τυπική διοικητική διαδικασία. Αποτελούν μια κρίσιμη επιλογή για την πορεία του συλλόγου τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ραγδαία τόσο σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Οι socis του συλλόγου καλούνται λοιπόν να αποφασίσουν ποιο όραμα θεωρούν πιο κατάλληλο για να οδηγήσει την ομάδα στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.