Στον τελικό η Ατλέτικο, «άγγιξε» επική ανατροπή η Μπαρτσελόνα (3-0)

Τα έδωσε όλα η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει την απόλυτη ανατροπή! Οι «μπλαουγκράνα» νίκησαν με 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Καμπ Νου, με τους «ροχιμπλάνκος» να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς.

Συγκλονιστική προσπάθεια από τους παίκτες του Χάνσι Φλικ που έπαιξαν μονότερμα σε όλο το παιχνίδι. Σοσιεδάδ ή Μπιλμπάο (4/3, 22:00) αντίπαλος για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε που αμύνθηκε μαζικά φλερτάροντας στο τέλος με το κάζο.

Όλο το ματς ήταν ένας μονόλογος για τους γηπεδούχους που μόλις στο 2΄είχαν δοκάρι σε δυνατό σουτ του Φερμίν. Ο Κουντέ τραυματίστηκε στο 11′ και έδωσε τη θέση του στον Μπαλντέ ο οποίος επίσης τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου μέρους και αντικαταστάθηκε.

Η Μπάρτσα πίεζε «τρελά», έχασε σημαντικές ευκαιρίες με Φεράν και Μπερνάλ για να φτάσουμε στο 29′ όταν από μαγική ενέργεια και γύρισμα του Γιαμάλ ο Μπερνάλ έκανε το 1-0 σε κενό τέρμα. Ο Ραφίνια με κεφαλιά αστόχησε στο 34′ και κάπου εκεί άρχισε να φαίνεται στο παιχνίδι η Ατλέτικο που έψαχνε την κόντρα.

Σε μία τέτοια στο 45+2′ ο Λούκμαν έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά και στο επόμενο λεπτό ο Πέδρι κέρδισε πέναλτι. Ο Ραφίνια εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0 που άφηνε τα πάντα ανοιχτά ενόψει του δεύτερου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος και πάλι η Μπαρτσελόνα μπήκε με διάθεση να πιέσει, αλλά στο 48′ η Ατλέτικο απείλησε με σουτ του Άλβαρες που μπλόκαρε ο Γκαρσία. Ο Μουσό ήταν εκεί για την Ατλέτικο όποτε χρειάστηκε στη συνέχεια και στο 72′ ο Μπερνάλ με προβολή από σέντρα του Κανσέλο έκανε το 3-0.

Με τον Λεβαντόφσκι να είναι νοκ-άουτ λόγω τραυματισμού, ο Φλικ πέρασε φορ τον Αραούχο στο τελευταίο 20λεπτο όπου η Μπάρτσα ήθελε πλέον ένα γκολ για παράταση. Πίεσε μέχρι και το φινάλε, είχε 15-0 κόρνερ μεταξύ άλλων, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει ξανά και έτσι η Ατλέτικο πήρε την πρόκριση.

Μπαρτσελόνα: Γκαρθία, Μαρτίν, Κουμπαρσί, Κανσέλο, Κουντέ (14’ λ.τρ. Μπαλντέ – 70’ λ.τρ. Αραούχο), Πέδρι, Μπερνάλ, Φερμίν Λόπεθ (65’ Ράσφορντ), Ραφίνια, Γιαμάλ, Τόρες (64’ Όλμο).

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Γιορέντε, Καρντόσο, Κόκε (58’ Σέρλοθ), Σιμεόνε (77’ Χιμένες), Λούκμαν (58’ Μολίνα), Γκριζμάν, Άλβαρες (69’ Άλεξ Μπαένα).