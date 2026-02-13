Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)

Ατλέτικο βγαλμένη από τα όνειρα των πιο φανατικών οπαδών της, διέλυσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα και είναι «αγκαλιά» με τον τελικό του Κυπέλλου στην Ισπανία!

Οι «ροχιμπλάνκος» πραγματοποίησαν απίθανο πρώτο ημίχρονο εκεί όπου πέτυχαν και τα τέσσερα γκολ, βάζοντας τις βάσεις για έναν ιστορικό θρίαμβο που καθιστά αδύνατη (ή μήπως όχι;) την αποστολή των Καταλανών ενόψει της ρεβάνς του Καμπ Νου.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ατλέτικο ήταν σαρωτική καθώς έβαλε τέσσερα γκολ και θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα τόσα. Μόλις στο 3′ ο Ζοάν Γκαρθία νίκησε σε τετ α τετ τον Άλβαρες, αλλά στο 7′ ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα έκανε τραγικό λάθος σε γύρισμα του Έρικ και με αυτογκόλ (χρεώθηκε στον δεύτερο) έγινε το 1-0.

Στο 14′ ο Μολίνα βρήκε μέσα στην περιοχή τον Γκριεζμάν που με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0. Κάθε φορά που οι «ροχιμπλάνκος» περνούσαν τη σέντρα «μύριζε» γκολ και στο 24′ ο Κουντέ έσωσε πάνω στη γραμμή σε πλασέ του Άλβαρες. Στο 30′ ο Γκριεζμάν έχασε νέα ευκαιρία και στο 33′ η Ατλέτικο έκρυψε την μπάλα, ο Άλβαρες έστρωσε στον Λούκμαν και εκείνος με πλασέ έγραψε το 3-0.

Στο 45+2′ ήταν η σειρά του Άλβαρες να βρει δίχτυα όταν ο Λούκμαν του έστρωσε την μπάλα και ο Αργεντινός από το ύψος της περιοχής έκανε το 4-0 με σουτ. Σε όλα αυτά η Μπαρτσελόνα είχε να αντιπαραθέσει ένα δοκάρι με σουτ του Φεράν στο 20′ και ένα τετ α τετ με τον Φερμίν στο 43′ όπου έσωσε ο Μουσό με σπουδαία επέμβαση.

Στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα και στο 48′ έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά και πάλι ο Μουσό έσωσε σε προσπάθεια του Φερμίν. Στο 52′ ο Κουμπαρσί σκόραρε με πλασέ ύστερα από φάση διαρκείας, το VAR τσέκαρε το γκολ για έξι λεπτά και τελικά το ακύρωσε για οφσάιντ του Λεβαντόφσκι στην… τρίχα.

Ένα σουτ του Όλμο στο 78′ δεν απείλησε, με τους «μπλαουγκράνα» να θέλουν, αλλά να μην μπορούν να βρουν ένα γκολ. Στο 85′ έμειναν και με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Έρικ Γκαρθία μέσω VAR ενώ στο 90′ ο Σόρλοθ αστόχησε σε κενό τέρμα για το πέμπτο γκολ. Στο 90+3′ ο Φεράν με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Ρουτζέρι, Μολίνα, Χάντσκο, Πουμπίγ, Κόκε (90’ Λε Νορμάν), Γιορέντε, Σιμεόνε, Γκριεζμάν (67’ Σέρλοθ), Αλβάρες (67’ Μπαένα), Λούκμαν (73’ Αλμάδα).

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ (77’ Αραούχο), Κουμπαρσί (77’ Κανσέλο), Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Κασαδό (36’ Λεβαντόφσκι), Ντε Γιονγκ, Όλμο, Γιαμάλ, Φερμίν (87’ Μαρτίν), Φεράν Τόρες.

Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 (4/3)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 4-0 (3/3)

*σε παρένθεση οι ημερομηνίες των επαναληπτικών