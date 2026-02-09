Επίσημο: Παραιτήθηκε από την προεδρία της Μπαρτσελόνα ο Λαπόρτα
Ο Τζοάν Λαπόρτα παραιτήθηκε από την προεδρία της Μπαρτσελόνα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο…
Ο Ζοάν Λαπόρτα και τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Μπαρτσελόνα παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2).
Αυτή είναι η προβλεπόμενη διαδικασία πριν από τις προεδρικές εκλογές του καταλανικού συλλόγου, που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου. Πράγματι, ο Λαπόρτα πρέπει να παραιτηθεί εάν θέλει να είναι σε θέση να διεκδικήσει ακόμα μία φορά την εκλογή του.
Γιατί παραιτήθηκε ο Λαπόρτα
«Εκτός από τον Ζοάν Λαπόρτα, πολλά μέλη του νυν Διοικητικού Συμβουλίου έχουν επίσης παραιτηθεί για να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η αντιπρόεδρος του θεσμικού τμήματος, Έλενα Φορτ, ο αντιπρόεδρος του κοινωνικού τμήματος, Αντόνιο Εσκουδέρο, καθώς και οι διευθυντές Φεράν Ολιβέ, Γιόσεπ Μαρία Άλμπερτ, Χαβιέ Μπαρμπανί, Μίκελ Καμπς, Αουρέλι Μας, Χαβιέ Πούιγκ και Ζοάν Σολέρ Φερέ υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους».
Όταν επισημοποιηθούν αυτές οι παραιτήσεις, το διοικητικό συμβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι το τέλος της θητείας του, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου, με νέα σύνθεση.
Μέχρι τότε, το ανώτατο διοικητικό όργανο του συλλόγου θα αποτελείται από τον Ραφαέλ Γιούστε ως πρόεδρο, τον Γιόσεπ Κουμπέλς ως αντιπρόεδρο και γραμματέα, τον Άλφονς Κάστρο ως ταμία, και τους διευθυντές Γιόσεπ Ινιάσι Μασία, Άνχελ Ριουντάλμπας, Ζοάν Σολέ Σουστ και Σίσκο Πουγιόλ.
