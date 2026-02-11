Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία

Την Τετάρτη (2/11) η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (UEFA) και η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία κατέληξαν σε «κατ΄ αρχήν συμφωνία» για την επίλυση «των νομικών διαφορών τους σχετικά με την European Super League.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποχώρηση της Μπαρτσελόνα από το εγχείρημα, κάτι που σημαίνει ότι πρότζεκτ της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας ματαιώνεται οριστικά.

«Η FC Μπαρτσελόνα επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι ενημέρωσε επίσημα σήμερα την European Super League Company και τους εμπλεκόμενους συλλόγους για την αποχώρησή της από το project της European Super League», ανάφερε η ανακοίνωση της καταλανικής ομάδας.

Αναλυτικά η από κοινού ανακοίνωση της UEFA με τη Ρεάλ που σημαίνει τη ματαίωση European Super League

«Η UEFA, οι Ευρωπαϊκές ομάδες ποδοσφαίρου και η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μετά από μήνες συζητήσεων που διεξήχθησαν προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης CF ανακοινώνουν ότι έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία αρχών για την ευημερία των ποδοσφαιρικών συλλόγων της Ευρώπης, σεβόμενοι την αρχή της αθλητικής αξίας με έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων και την ενίσχυση της εμπειρίας των οπαδών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Αυτή η συμφωνία αρχών θα χρησιμεύσει επίσης για την επίλυση των νομικών διαφορών τους που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις εκτελεστούν και εφαρμοστούν τέτοιες αρχές.

UEFA, European Football Clubs and Real Madrid CF reach agreement for the good of European club football. 🔗 Read more here: https://t.co/Wz5nfMELrr pic.twitter.com/BR9ZruknBT — UEFA (@UEFA) February 11, 2026