Unify League-A22: Το τελείως διαφορετικό πλάνο από τη European Super League

Το πρότζεκτ της European Super League κατέρρευσε σε 72 ώρες και οι περισσότερες ομάδες που το υποστήριζαν, το εγκατέλειψαν. Με εξαιρέσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα, οι οποίες όχι μόνο δεν παράτησαν την ιδέα, αλλά την λάνσαραν ξανά πριν από μερικές ημέρες με τη μορφή της Unify League.

Η νέα εταιρία που διαχειρίζεται το προϊόν ονομάστηκε «Α22 Sports Managment» και παρουσίασε το σχέδιο της Unify League, με τέσσερις κατηγορίες, προβιβασμούς, υποβιβασμούς και ένα business plan για την οικονομική αυτάρκεια του εγχειρήματος.

Ο Μπερντ Ρέινχαρτ, CEO της «Α22», παραδέχτηκε με δηλώσεις του ότι προς το παρόν το σχέδιο δεν απολαμβάνει δημόσιας υποστήριξης και πολύ δύσκολα θα υλοποιηθεί στη διάρκεια του 2025. Ωστόσο, ο Ρέινχαρτ εξήγησε πως ο σκοπός ήταν η παρουσίαση του, ούτως ώστε όλοι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο να συνηθίσουν στην ιδέα.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά που οι διοργανωτές συγκρούστηκαν ευθέως με την UEFA, τώρα φαίνεται πως έχουν επιλέξει διαφορετική προσέγγιση. Γιατί όπως αποκάλυψε το Sky News, η «Α22» κοινοποίησε την πρόταση της στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, καθώς και στη FIFA και ζήτησε την επίσημη αναγνώριση του!

Αναμφίβολα, πρόκειται για μία τολμηρή πράξη, αφού είναι προφανές ότι η Unify League δεν μπορεί να συνυπάρξει με τις διοργανώσεις της UEFA και πολύ περισσότερο με το Champions League. Διότι τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κλαμπ θα βρεθούν στη μία ή στην άλλη πλευρά…

