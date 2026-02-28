Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ιστορία έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αφού ξεπέρασε τα 6.17 μέτρα και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ, πίσω μόνο από τον Άρμαντ Ντουπλάντις.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού μίλησε μετά την υπερπροσπάθειά του, τονίζοντας πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει πετύχει, ενώ ξεκαθάρισε ότι κάποια στιγμή ίσως δούμε και κάτι ακόμα καλύτερο από αυτόν!

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής:

«Καταλαβαίνω τι έκανα, αλλά δεν έβλεπα το άλμα, ζούσα τη στιγμή. Μετά πήγα να το πανηγυρίσω με τους δικούς μου και τον πατέρα μου. Μετά προσπάθησα και για το παγκόσμιο ρεκόρ. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έχω κάνει.

Είμαι ο ίδιος αθλητής, αλλά έχω βελτιώσει την ταχύτητά μου, τη δύναμή μου, την πνευματική μου ετοιμότητα. Έχω πάρει και κάποια καινούργια κοντάρια που πάνε καλά.

Ούτε στα μεγαλύτερά μου όνειρα δεν φανταζόμουν να είμαι ο δεύτερος καλύτερος στην ιστορία. Ξεπέρασα τον μέντορά μου και τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο από ό,τι έκανα σήμερα.

Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι στο μυαλό μου, αλλά θέλω να πηγαίνω βήμα-βήμα και να απολαμβάνω τους αγώνες».