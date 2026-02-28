Απίστευτος Καραλής, «πέταξε» στα 6,17μ. κι έγινε το Νο2 όλων των εποχών στο επί κοντώ! (vid)

Αδιανόητος Εμμανουήλ Καραλής! Με ασύλληπτο άλμα στα 6,17μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, δεν έσπασε απλά τα προσωπικά του ρεκόρ, αλλά πέτυχε και μία από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στην ιστορία του άλματος επί κοντώ!

Ο αθλητής του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον «Τσάρο των αιθέρων» Σεργκέι Μπούμπκα που είχε ρεκόρ με 6,15μ. (1993 στο Ντόνετσκ), αλλά και τον μέχρι πρότινος δεύτερος όλων των εποχών, Γάλλος Ρενό Λαβιλενί με 6,16μ. (2014 στο Ντόνετσκ).

Πλέον πάνω από τον Καραλή σε ολόκληρη την ιστορία του αθλήματος είναι μόνο ο ανίκητος -ως τώρα-Αρμάντ Ντουπλάντις που κατέχει το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών με 6.30μ. από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Παγκόσμιο του Τόκιο.

Πάντως ο Καραλής προσπάθησε να ξεπεράσει και το ρεκόρ του Σουηδού αλλά σε δύο προσπάθειες στα 6.31μ. δεν τα κατάφερε και ολοκλήρωσε τον αγώνα του. Το άκρως ελπιδοφόρο ήταν πάντως ότι τα 6,17μ. ο Έλληνας πρωταθλητής τα πέρασε με αρκετή απόσταση από τον πήχη, δείχνοντας ικανός για παραπάνω… πτήσεις στο άμεσο μέλλον!

Να αναφέρουμε οίτι μέχρι τώρα οι κορυφαίες επιδόσεις του Καραλή ήταν το 6,08 μ. που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις 2/8/2025 στον Βόλο και το 6,05μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ναντζίνγκ στις 22/3/2025, επίδοση που αποτελούσε και το Πανελλήνιο ρεκόρ σε κλειστό στίβο ως σήμερα.

Δείτε παρακάτω το εκπληκτικό άλμα που έκανε στα 6,17μ.ο Καραλής



Το Τop 5 όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ

6.30μ. Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Τόκιο 15/9/2025

6.17μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) Παιανία 28/2/2026

6.16μ. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) Ντόνετσκ 15/2/2014

6.15μ. Σεργκέι Μπούμπκα (Ουκρανία) 21/2/1993

6.07μ. Κέι Σι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) 2/6/2023

Η εξέλιξη του αγώνα στο επί κοντώ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Ο Εμμανουήλ Καραλής του Ολυμπιακού ήταν για άλλη φορά απολαυστικός και αποζημίωσε τους φιλάθλους που γέμισαν το κλειστό της Παιανίας για να τον χειροκροτήσουν. Αφού περίμενε δύο ώρες για ξεκινήσει τις προσπάθειές του σε έναν τελικό 15 ατόμων, έκανε δύο μεγαλοπρεπή άλματα στα 5.70 και 5.90 και στη συνέχεια τοποθέτησε τον πήχη στα 6.07, με διττό απώτερο στόχο. Αφενός τον πανελλήνιο ρεκόρ σε κλειστό στίβο (6.05), αφετέρου την καλύτερη επίδοση στον κόσμο (6.06).

Ο Μανόλο πέρασε εντυπωσιακά πάνω από τον πήχη τα 6,07μ., τον βρήκε λίγο με το στήθος στο κατέβασμα, αλλά αυτός έμεινε στη θέση του και ο κόσμος σηκώθηκε από τη θέση του για να αποθεώσει τον μεγάλο Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Το άλμα του Καραλή στα 6,07μ.

Η συνέχεια για τον αθλητή των Μαρτσίν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ήταν στα 6.17, σε μια προσπάθεια να περάσει δεύτερος στη λίστα με τους καλύτερους επικοντιστές όλων των εποχών. Και τα κατάφερε ξεπερνώντας τον πήχη καθαρά, πολύ καθαρά με τη δεύτερη προσπάθειά του. Το στάδιο σείστηκε από τους πανηγυρισμούς, ο πατέρας του τον άρπαξε και τον σήκωσε ψηλά στον αέρα, αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε εκεί, καθώς ζήτησε να μπει ο πήχης στα 6.31. Στην πρώτη του προσπάθεια λύγισε το κοντάρι και πήρε την πρώτη αίσθηση της… στρατόσφαιρας. Στη δεύτερη δεν έβαλε το κοντάρι και αποφάσισε να λήξει εκεί τη διεκδίκηση του δισκοπότηρου.

Ο Μανόλο δεν τα κατάφερε αυτήν τη φορά, αλλά έστειλε το μήνυμα στον Ντουπλάντις: «Τον νου σου! Έρχομαι!».

Εξαιρετικό αγώνας με άλμα στα 5.48 και για τον Αντώνη Σάντα της ΑΕΚ και τον Γιώργο Παπαναστασίου του ΠΑΟΚ. Για τον δεύτερο η επίδοση αποτελεί απόλυτο ατομικό ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.

Οι προσπάθειες στα 6,31μ. για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις