Σπουδαίος Καραλής: Πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος με 5,93 μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής θριάμβευσε στον πρώτο του αγώνα για το 2026!

Ο «Μανόλο» ξεπέρασε τα 5,93 μ. στο επί κοντώ στο μίτινγκ του Λοτζ πραγματοποιώντας και το καλύτερo ντεμπούτο που έχει καταγράψει ποτέ στην καριέρα του. Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στο μίτινγκ του Λοτζ, πέτυχε το όριο (5,90 μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν.

Ο «ασημένιος» Παγκόσμιος Πρωταθλητής ανοιχτού και κλειστού στίβου το 2025 μπορεί να χρειάστηκε και την τρίτη του προσπάθεια σε αυτό το ύψος, όμως ήταν ένα εντυπωσιακό και πολύ ψηλό άλμα.

Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Στσεπάνσκι στη συνέχεια επέλεξε να δει τον πήχη στα 6,07 μ., όπου στη μία προσπάθεια που δοκίμασε δεν έβαλε το κοντάρι.

Το ντεμπούτο του Καραλή ήταν αντάξιο της αγωνιστικής του κατάστασης και των υψηλών στόχων που έχει για το 2026, τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο. Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,70 μ., ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στην ουσία έκανε μια πρώτη – αναγνωριστική – εμφάνιση ενόψει των σημαντικών υποχρεώσεων που έχει στη διάρκεια της περιόδου, με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν, εκεί όπου θα επιδιώξει να σταματήσει την κυριαρχία του Μόντο Ντουπλάντις.

Επόμενη στάση Καέν

Ο Καραλής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στις 31 Ιανουαρίου στην Καέν της Γαλλίας. Ο Καραλής είναι ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στον κλειστό με 6,05 μ. και στον ανοιχτό με 6,08 μέτρα.