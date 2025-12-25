Δεν είναι λίγες οι όμορφες μνήμες που θα αφήσει το 2025 στους ανθρώπους του ελληνικού στίβου. Διακρίσεις, μετάλλια, παρουσίες σε όλες τις σπουδαίες διοργανώσεις, καθώς και υψηλά πλασαρίσματα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, συνθέτουν την εικόνα που παρουσίασε ο κλασικός αθλητισμός τη χρονιά που σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν δίχως αμφιβολία το πρόσωπο της χρονιάς για τον ελληνικό στίβο – και όχι μόνο – καθώς κατάφερε να κατακτήσει τρία μετάλλια, εκ των οποίων το ένα χρυσό (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού), πραγματοποιώντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο ο «Μανόλο» που πέτυχε σημαντικές διακρίσεις.

Οι αριθμοί, άλλωστε, είναι αμείλικτοι και αδιαμφισβήτητοι. Τα μέλη των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών κατέκτησαν συνολικά 17 μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις, ενώ επιπλέον προστέθηκαν δεκάδες μετάλλια στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα, όπου υπήρχε ελληνική συμμετοχή.

Η χρονιά ξεκίνησε με δύο μεγάλες διοργανώσεις στον κλειστό στίβο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Άπελντοορν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ναντζίνγκ. Ο Καραλής στην Ολλανδία μοιράστηκε το χρυσό μετάλλιο με τον «ντόπιο» Βλομ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα, στην Κίνα, βρέθηκε πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις. Οι μονομαχίες των δύο ήταν πολλές στη διάρκεια της χρονιάς, με πιο ενδιαφέρουσα αυτή στο Τόκιο. Ο Σουηδός αναδείχθηκε νικητής με νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ωστόσο για πρώτη φορά στην καριέρα του χρειάστηκε να κάνει τόσα άλματα πάνω από τα 6,00 μέτρα, προκειμένου να φτάσει στη νίκη. Ο Μίλτος Τεντόγλου, σε μια σεζόν με αρκετές δυσκολίες και μια ίωση, που του στέρησε τη συμμετοχή στη διοργάνωση της Ολλανδίας, έφτασε στην πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Ναντζίνγκ με άλμα στα 8,14 μέτρα.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 και το αντίστοιχο Κ23 ήταν οι δύο σημαντικότεροι σταθμοί για τις αναπτυξιακές κατηγορίες. Η χώρα μας μετείχε με 44 (22-22) αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση του Κ20 και κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο με τη Μαρία Ραφαηλίδου. Με 21 άνδρες και 23 γυναίκες πήρε μέρος η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέργκεν, στη μεγαλύτερη αποστολή που έχει στείλει ποτέ στη διοργάνωση. Τα μετάλλια κατέκτησαν οι Γιώργος Παπαναστασίου (2ος) και Γιάννης Κορακίδης (3ος) στη σφυροβολία και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (3η) στα 100 μέτρα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου σε άλμα στη Μαδρίτη

Νωρίτερα στη σεζόν, τα μέλη της εθνικής ομάδας πέτυχαν μια «νίκη» που έμοιαζε αρκετά δύσκολη, καθώς κατέλαβαν την 12η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Μαδρίτη και παρέμειναν στην Α’ κατηγορία ανάμεσα στους δυνατούς της Ευρώπης. Ο Μίλτος Τεντόγλου στη Μαδρίτη “προσγειώθηκε” στα 8,45 μ., επίδοση που αποτέλεσε την κορυφαία στον κόσμο.

Σπουδαία νίκη πέτυχε και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό με 62,34 μέτρα. Μελίσσα Αναστασάκη, Σοφία Ιωσηφίδου, Ανθή Κυριακοπούλου, Γιώργος Φρανκς, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Αντώνης Μέρλος, Οξάνα Κορένεβα, Γεωργία Δεσπολλάρη, Βασιλική Καλλιμογιάννη, η τετράδα στα 4Χ100 μ . των γυναικών: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (έτρεξε και 100 μ./200 μ.), Δήμητρα Τσουκαλά (έτρεξε και στην ομάδα 4Χ400 μ. μεικτή), Ραφαέλα Σπανουδάκη, Σοφία Καμπερίδου, ήταν μόνο ορισμένοι από εκείνους που έκαναν την υπέρβαση και συνέβαλαν στην παραμονή της ομάδας στην κορυφή.

Αναμφίβολα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο ήταν η μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς. Η Ελλάδα μετείχε με 19 αθλητές και αθλήτριες. Ο Εμμανουήλ Καραλής έλαμψε με το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ, με άλμα στα 6,00 μ., σε έναν τελικό όπου είδε τον πήχη για πρώτη φορά στη ζωή του σε αγώνα στα 6,20 μέτρα. Η Ελίνα Τζένγκο πέτυχε σπουδαία διάκριση καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση με βολή στα 62,72 μέτρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήγε στον τελικό του μήκους, όμως οι κράμπες δεν του επέτρεψαν να κάνει αυτό που μπορούσε και έμεινε στην 11η θέση με 7,83 μ. (8,17 μ. στον προκριματικό). Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ έφτασε στην έβδομη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, παρά τα προβλήματα τραυματισμού, τερμάτισε 16η στα 20 χλμ. βάδην.

Η Ελίνα Τζένγκο πέτυχε μια σπουδαία διάκριση για τον ελληνικό στίβο το 2025 κατακτώνντας για πρώτη φορά στην καριέρα της το διαμάντι στον τελικό της σειράς Diamond League. Η αθλήτρια πέτυχε κάτι σπουδαίο που ελάχιστοι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες έχουν πετύχει στην ιστορία της διοργάνωσης (Στεφανίδη, Τεντόγλου και Κυριακοπούλου έχουν κατακτήσει διαμάντι).

Η Ελίνα Τζένγκο

Η χώρα μας πανηγύρισε μετάλλια και καλές εμφανίσεις και στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας στα Σκόπια και είδε το νέο αίμα του ελληνικού στίβου να διαπρέπει σε όλες τις διοργανώσεις όπου μετείχε.

Ο ΣΕΓΑΣ, με αποστολές σε όλα τα σημαντικά αγωνιστικά ραντεβού, έδωσε τις ευκαιρίες και δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε τα κορυφαία μέλη των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών να αναδείξουν το ταλέντο τους και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.

Παπαναστασίου και Κορακίδης

Τα ελληνικά μετάλλια του 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού Τόκιο

2ος 6,00 μ. / 5,75 μ. Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού/Ναντζίγκ

2ος 6,05 μ. Π.Ρ Εμμανουήλ Καραλής επί κοντώ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Άπελντοορν

=1ος 5,90 μ./5,75 μ. Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 – Μπέργκεν

2ος 72,98 μ. Γιώργος Παπαναστασίου Σφυροβολία

3η 11.44 (-1,3)/11.55 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 100 μ.

3ος 72,51 μ. Γιάννης Κορακίδης Σφυροβολία

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 – Τάμπερε

1η 16,16 μ. Μαρία Ραφαηλίδου Σφαιροβολία

Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας

1ος 2,15 μ. Χαράλαμπος Αλιβιζάτος Ύψος

1η 17,33 μ. Αναστασία-Μιχαέλα Ανδρεάδη Σφαιροβολία

2ος 15,12 μ. Δημήτρης Μουμούρης Τριπλούν

2η 47,63 μ. Θεοδώρα Κιρμανίδη Δισκοβολία

2ος 77,36 μ. Σωτήρης Γεντέκος Σφυροβολία

2η 68,26 μ. Αλεξάνδρα Τσερνόβα Σφυροβολία

3ος 47.42 Σπύρος- Γιάννης Κονιδάρης 400 μ.

3η Χαρά Γέρου 5.000 μ. βάδην

3η 3,95 μ. Αναστασία Μπουμπουλίδη Επί κοντώ

3οι 3.27.53 Ιακωβάκη, Κονιδάρης, Γιαννουλίδου, Χνιτίδης 4Χ400 μ. μεικτή

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Βαλκανικό Κ20 Κράιοβα (Ρουμανία) 13/6

1η 52,26 μ. Βασιλική Σαμολαδά δισκοβολία

1η 14,83 μ. Ηλέκτρα Χιουτακάκου σφαίρα

1η 58.29 μ. Παρασκευή Πουλλή σφύρα

2η 47,78 μ. Γεωργία Κατσαρού ακόντιο

2ος 15.75 Γιάννης Γκάρτσιος τριπλούν

2ος 2,07 μ. Πασχάλης Γεννίκης ύψος

3η 11.11.89 Σοφία Σαμαρά 3.000 μ. στιπλ

3η 1,74 μ. Ολυμπία Τζούβελη ύψος

3ος 10.48 Φίλιππος Γεωργαντάς 100 μ.

3ος 7,40 μ. (0,4) Σαράντης Τζελέπης μήκος

Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ Κ20

Γυναίκες Κ20

1η 14,68 μ. Μαρία Ραφαηλίδου σφαιροβολία

2η 4,15 μ. Αριάδνη Μήρτσιου επί κοντώ

3η 4,05 μ. Αναστασία Μπουμπουλίδη επί κοντώ

3η 14,22 μ. Ηλέκτρα Χιουτακάκου σφαιροβολία

Άνδρες Κ20

1ος 7,46 μ. Σαράντης Τζελέπης Μήκος

2ος 48.35 Βλαδίμηρος Ανδρεάδης 400 μ.

3ος 8.39.32 Φίλιππος Σιώμος 3000 μ.

3ος 7.97 60 μ.εμπ.: Νίκος Τσώνης 60 μ. εμπ.

3ος 2,09 μ. Πασχάλης Γεννίκης Ύψος

Η Μαρία Ραφαηλίδου

Βαλκανικό Α/Γ κλειστού, Βελιγράδι

Γυναίκες

3η 7.33 Δήμητρα Τσουκαλά (ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής)

3η 2.03.38 800 μ.: Γεωργία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ)

3η 4.26.83 Εμμανουέλα Πλάκα (ΑΣ Αίας Σαλαμίνας)

3η ακ. Επί κοντώ: Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

2η 1,80 μ. Ύψος: Τατιάνα Γκούσιν (ΓΣ Κηφισιάς)

3η 15,22 μ. Σφαιροβολία: Μαρία Μαγκούλια (Εν. Καζώνης Κάλυμνος 2000

3ος 2,16 μ. Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ, Βόλος

Άνδρες

1ος 5,92 μ. Ρ.Α Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ

1ος 8,07 μ. (-0,9) Μιλτιάδης Τεντόγλου μήκος

1ος 78,30 μ. Δημήτρης Τσίτσος Ακοντισμός

1ος 7.125 β. Άγγελος – Τζανής Ανδρέογλου 10αθλο

1η 39.03 4Χ100 μ. Βολίκας/Παναγιωτόπουλος/Γκαραγκάνης/Μυριανθόπουλος

2ος 2,15 μ. Αντώνης Μέρλος ύψος

2ος 5,65 μ. Γιάννης Ρίζος Επί κοντώ

2ος 16,21 μ. (-0,4) Νίκος Ανδρικόπουλος τριπλούν

2ος 60,82 μ. Δημήτρης Παυλίδης δισκοβολία

2ος 6.887 β. Άρης- Νίκος Περιστέρης 10αθλο

3ος 3:43.40 Χαράλαμπος Λαγός 1.500 μ.

3η 3.07.48 4Χ400 μ.Σιμόνι/Ανδρεάδης/Κεχιόπουλος/Φράνκς

Γυναίκες

1η 11.31 1.6 Ραφαέλα Σπανουδάκη 100 μ.

1η 23.01 (0,4) Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 200 μ.

1η 9.17.72 Μελίσσα Αναστασάκης 3.000 μ.

1η 57.02 Λάουρα Ζενέγια 400 μ. εμπ.

1η 71,95 μ. Σταματία Σκαρβάλη σφυροβολία

1η 62,83 μ. Ελίνα Τζένγκο ακοντισμός

1η 6.163 β. Αναστασία Ντραγκομίροβα 7αθλο

1η 43.77 Καμπερίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά, Εμμανουηλίδου 4Χ100 μ.

2η 2.02.35 Γεωργία Δεσπολλάρη 800 μ.

2η 4.11.03 Ανθή Κυριακοπούλου 1.500 μ.

2η 16.37.84 Ντενίσα Μπάλλα 5.000 μ.

2η 57.91 Ελιμπιώνα Ζενέγια 400 μ. εμπ.

2η 4,15 μ. Αριάδνη Αδαμοπούλου επί κοντώ

2η 4,15 μ. Ευγενία – Μαρία Παναγιώτου επί κοντώ

2η 16,28 μ. Μαρία Ραφαηλίδου σφαιροβολία

2η 5.238 β. Στέλλα Τζικανούλα 7αθλο

2η 4Χ400 μ. Φέρρα, Γρηγοριάδου, Μουρτά, Ζενέγια Λ.

3η 23.16 (0,4) Δήμητρα Τσουκαλά 200 μ.

3η 14,00 μ. Οξάνα Κορένεβα τριπλούν

2η 4Χ400 μ. μεικτή 3.24.86 Σιμόνι/Γρηγοριάδου, Παπαγιάννης, Ζενέγια

Βαλκανικό βάδην Άστρος

1ος Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 2:39.04 35χλμ βάδην

3ος 47.28.96 Ελισσαίος Μπαρδάκης 10χλμ. βάδην Κ20

1ος 45.22.57 Παναγιώτης Σάλτης 10χλμ. Κ18

2η 5.17.08 Χαρά Γέρου

2ος 1.32.34 Κώστας Ντεντόπουλος 20χλμ. βάδην

2η 1.37.30 Χριστίνα Παπαδοπούλου 20χλμ. βάδην

Βαλκανικό Ημιμαραθωνίου Αθήνα

3ος Νίκος Σταμούλης 1.05.34

1η Αναστασία Μαρινάκου 1.14.16

3η Νούλα (Ελλάδα) 1.17.32