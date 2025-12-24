Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!

Το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων διοργανώνει την ψηφοφορία, με σκοπό την ανάδειξη του «Αθλητή των Βαλκανίων της Χρονιάς» και στην πρώτη 10άδα της ψηφοφορίας βρίσκονται οι Έλληνες, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Εμμανουήλ Καραλής και Στέφανος Ντούσκος, μετά την καταπληκτική σεζόν που έκαναν. Τα αποτελέσματα από την εν λόγω διαδικασία θα ανακοινωθούν στις 16 Φεβρουαρίου, στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Σόφια.

Τόσο ο Greak Freak με το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική, αλλά και τις εμφανίσεις του στο NBA, όσο και οι Καραλής και Ντούσκος με τις επιτυχίες τους σε παγκόσμιο επίπεδο δεν γινόταν να λείπουν από τη συγκεκριμένη λίστα.

Ποιοι άλλοι είναι στη 10άδα εκτός από Αντετοκούνμπο, Καραλή και Ντούσκο

Στη δεκάδα της ψηφοφορίας για το 2025 περιλαμβάνονται ο καλαθοσφαιριστής Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία), ο κολυμβητής Νταβίντ Ποπόβιτσι (Ρουμανία), η τζουντόκα Ντίστρια Κρασνίκι (Κόσοβο), ο επικοντιστής Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα), πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στίβου και ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής τόσο σε κλειστό όσο και σε ανοιχτό στίβο, η αλπική σκιέρ Ζρίνκα Λιούτιτς (Κροατία), ο καλαθοσφαιριστής Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία), δεύτερος στην ψηφοφορία για τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) του NBA, ο κωπηλάτης Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα), παγκόσμιος πρωταθλητής και ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης και ο καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα), ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2026 και επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά.

Ωστόσο, δεν παίρνει μέρος στη ψηφοφορία μονάχα το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αφού συμμετέχουν και τα Εθνικά Πρακτορεία Ειδήσεων των χωρών της περιοχής, όπως το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ελλάδα), BTA (Βουλγαρία), AGERPRES (Ρουμανία), Anadolu Agency (Τουρκία), TANYUG (Σερβία), MINA (Μαυροβούνιο), MIA (Βόρεια Μακεδονία), HINA (Κροατία), FENA (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), CNA (Κύπρος), ATA (Αλβανία) και KosovaPress (Κόσοβο).