Το πρόγραμμα των αγώνων του Εμμανουήλ Καραλή για τον κλειστό στίβο
Η σεζόν του κλειστού στίβου πλησιάζει και ο Εμμανουήλ Καραλής έχει έτοιμο το πρόγραμμα των αγώνων του.
Ο Eμμανουήλ Καραλής, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, θα ξεκινήσει τη χειμερινή του περίοδο στην Πολωνία, συμμετέχοντας στις διοργανώσεις του Λοτζ στις 25 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει δύο προπονητικές προετοιμασίες στην Πολωνία και συγκεκριμένα στη Σπάλα, από τις 7 έως τις 21 Δεκεμβρίου και από τις 13 έως τις 24 Ιανουαρίου, ώστε να φτάσει στην εκκίνηση της σεζόν σε ιδανική κατάσταση.
Ο Ολυμπιονίκης θα ξεκινήσει από το Λοτζ στις 25 Ιανουαρίου, πριν ταξιδέψει στη Γαλλία, όπου θα λάβει μέρος στο μίτινγκ της πόλης Καέν στις 31 Ιανουαρίου. Επόμενη στάση, θα είναι ο δικός του αγώνας στην Παιανία, το Fly Athens (7/2), ενώ στις 19 Φεβρουαρίου θα αγωνιστεί στο διεθνές μίτινγκ της Λιεβέν. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου, θα βρεθεί στο Κλερμόντ, προτού συμμετάσχει στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (28/2-1/3).
Η συνέχεια της σεζόν θα δοθεί στο Ρουέν στις 7 Μαρτίου, ενώ στις 12 Μαρτίου ο Καραλής θα αγωνιστεί στην Ουψάλα.
Το κορυφαίο ραντεβού του κλειστού στίβου είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν, που θα γίνει 20-22 Μαρτίου εκεί όπου ο 26χρονος θα διεκδικήσει το πρώτο του χρυσό στη διοργάνωση.
