Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μικρός στη ζωή και στην καριέρα του.

Ο «Μανόλο» αναφέρθηκε σε έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε στα 18 του, ο οποίος θα μπορούσε να του σταματήσει την καριέρα, ενώ είχε μόλις ξεκινήσει, καθώς ήταν κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ σε Παίδες και Εφήβους.

Παράλληλα, ο αθλητής του Ολυμπιακού δεν γινόταν να μην μιλήσει για την αμέριστη στήριξη της οικογένειας του και συγκίνησε για τους τραυματισμούς του, αλλά και για τον ρατσισμό που βίωσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Καραλής:

«Όταν ήμουν δεκαοχτώ χρονών είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα ένα οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση, είναι στα πόδια τέλος πάντων και ήτανε τόσο δυνατός ο τραυματισμός που εγώ δεν ήμουν στο ιατρείο όταν ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δεν θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που είναι, τότε. Είχα κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων και Εφήβων 18 χρονών. Οπότε είχα μία καριέρα να διανύσω», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην οικογένειά του και τη στήριξη που δέχτηκε τόσο στην περίοδο αυτού του τραυματισμού, αλλά και σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του, όπως η μάχη με την κατάθλιψη και οι ρατσιστικές επιθέσεις που δεχόταν.

Συγκεκριμένα, ο Καραλής δήλωσε: «Και έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δε θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω.

Γιατί εγώ δεν πίστευα οτι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν πιστεύουνε πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένειά σου είναι το φως. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τέτοια οικογένεια, που με βοήθησαν να δω αυτό το φως στο τούνελ, κατάφεραν να με βγάλουν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό και από κατάθλιψη, από όλα.

Γιατί έχω περάσει όπως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές, γενικότερα, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι ώστε να βλέπω όλα τα θετικά».

Στο πλευρό του Καραλή είναι πάντα και η σύντροφός του, Αναστασία, για την οποία δήλωσε πως είναι πολύ τυχερός που είναι στη ζωή του, ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας.

«Είμαι πολύ νέος για μπαμπάς, αλλά άμα γίνω, χαζομπαμπάς, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω, είναι στα πλάνα μου να κάνω μια οικογένεια. Μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω πολλά παιδιά. Άμα κάνω παιδιά, θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαι καλά, να είμαι υγιής, να είμαστε υγιείς εγώ και η σύντροφός μου. Και όταν έρθει η ώρα να…». Όταν ρωτήθηκε πόσα παιδιά θέλει, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ε, καμιά τεσσαριά να μην κάνουμε;».

«Είμαι εξίσου τυχερός και σε αυτό· να έχω μια σύντροφο που καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί. Είναι η κολλητή μου. Είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ. Και θα είμαι ευάλωτος μαζί της. Και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός σε αυτήν. Οπότε έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Βασικά στην Αναστασία. Γιατί η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι. Είμαι εξίσου τυχερός που έχω την Αναστασία στο πλευρό μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που και στα δύσκολα ήταν εκεί για μένα. Είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Οπότε είμαι πολύ τυχερός που είναι η Αναστασία. Είμαστε από έφηβοι μαζί», δήλωσε ο Καραλής.

Η εκπομπή είχε και μια… έκπληξη για τον «Μανόλο», ένα βίντεο από τον θρύλο του επί κοντώ, Σεργκέι Μπούμπκα, ο οποίος συνεχάρη τον 26χρονο για τα επιτεύγματά του και του ευχήθηκε ακόμα περισσότερα, δηλώνοντας πως έχει σπουδαίο μέλλον. Για τον αργυρό Ολυμπιονίκη μίλησε και ο Πέτρος Συναδινός, μέλος της ΕΟΕ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Καραλής ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και σήμερα είναι η πιο χαρισματική μορφή του ελληνικού αθλητισμού.