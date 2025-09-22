«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)

Καλεσμένος της εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ ήταν ο Χάρης Καραλής, πατέρας και προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ.

Ο 25χρονος άλτης ήταν ο μοναδικός Έλληνας από τους συνολικά 19 που μετείχαν στην διοργάνωση «Τόκιο 2025» που έφερε μετάλλιο, με τον πατέρα του να αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο «Μανόλο» στη διαδρομή του και να συγκινείται στο τέλος…

«Είναι όλα καταπληκτικά», ανέφερε αρχικά για τη συνεργασία που έχει με τον γιο του, διατηρώντας το ρόλο του προπονητή.

Για τη δουλειά που έχει κάνει το team Καραλή, προκειμένου ο Έλληνας Ολυμπιονίκης να φτάσει σε αυτό το επίπεδο: «Δεν είναι όλα στη ζωή μας. Και για να φτάσουμε εδώ, σε ένα τέτοιο επίπεδο, σίγουρα έχουμε περάσει από πολλά στάδια. Η αλήθεια είναι ότι το δικό μου όνειρο ήταν πάντα να δουλέψω με τους καλύτερους. Εφόσον ο Εμμανουήλ ήταν ένα ταλέντο, όπως ανέφεραν και οι ειδήμονες του αγωνίσματος, πάντα ήθελα να κάνω το καλύτερο.

Βεβαίως, πέρασε μια περίοδος στην οποία έπρεπε να προσαρμόσουμε όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα εγώ να δημιουργήσω, αλλά είχα θερμό συμπαραστάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια τον Γιώργο Πομάσκι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Το λέει η ιστορία του, τα μετάλλιά του. Όλη η αθλητική κοινότητα.

Σε μια πολύ ατυχή στιγμή, σε ένα ευρωπαϊκό που ο Εμμανουήλ δεν πέρασε στον τελικό και όλα ήταν μαύρα και σκοτεινά – μια άσχημη κατάσταση στην αθλητική του ζωή – με πήρε ο Γιώργος από το χέρι και μου είπε “εσύ και εγώ προχωράμε για το παιδί” και από τότε ξεκίνησε αυτή η πορεία, για να φτάσουμε στο σημείο να χειροκροτάμε και να χαιρόμαστε γι’ αυτή την προσπάθεια, με αποδέκτη τον Εμμανουήλ».

Για τη δουλειά στην ψυχολογία του και την πίστη στον στόχο, που έγινε στον Καραλή και για το πως γύρισε το “τσιπάκι”: «Όλα αυτά ήταν πράγματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Ο Εμμανουήλ έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον οποίο πρέπει να αγγίξεις τις ευαίσθητες χορδές. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε σε αυτό, ήταν ο Εμμανουήλ να στηριχθεί στις δικές του ψυχικές δυνάμεις τις οποίες τις είχε, αλλά τα διάφορα γεγονότα που έχετε διαβάσει (σ.σ. το μπούλινγκ και η κατάθλιψη) πήγαν να τον κρατήσουν χαμηλά. Μέσα του όμως υπήρχε η… φλόγα.

Κατάλαβε ότι πιστεύουμε στις δυνάμεις του. Ότι είμαστε εκεί για να τον βοηθήσουμε και όχι να προβάλουμε τον δικό μας εαυτό, ως προπονητές».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τη νοοτροπία που έχει περάσει η οικογένεια στον Εμμανουήλ Καραλή και εκεί ο πατέρας του Έλληνα Ολυμπιονίκη λύγισε: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» σχολίασε, αναφερόμενος στην καθολική αποδοχή που έχει ο γιος του ως αθλητής και άνθρωπος.