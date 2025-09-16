Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε την κλάση του στον μεγάλο τελικό του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, που ήταν και το μόνο που έλειπε από τη συλλογή του.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού με άλλο ένα άλμα πάνω από τα 6 μέτρα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κάτω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις, που σημείωσε ένα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ, με 6,30μ!

Σε έναν εντυπωσιακό αγώνα, που διήρκησε τρεις ώρες, ο Καραλής βρέθηκε πολύ κοντά στο να σημειώσει ιστορικές επιδόσεις, με άλματα στα 6.15μ και 6.20μ, δείχνοντας ότι τις επόμενες σεζόν έρχονται ακόμα περισσότερα ρεκόρ και σπουδαίοι αγώνες με τον Ντουπλάντις.

Ο τελικός του επί κοντώ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της τρίτης μέρας αγώνων στο Τόκιο, οπότε ο Μανόλο έπρεπε να περιμένει μία μέρα μέχρι την απονομή που έγινε σήμερα (16/9). Ωστόσο, οι Ιάπωνες στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποφάσισαν να δίνουν τα μετάλλια στους νικητές αμέσως μετά τον αγώνα, για να μην περιμένουν οι αθλητές το έπαθλο που επιβραβεύει τους κόπους μίας ζωής, οπότε ο Μανόλο γύρισε σπίτι με το ασημένιο μετάλλιο χθες το βράδυ.

Ο Καραλής και η απονομή του ασημένιου μεταλλίου:

Οι δηλώσεις του:

«Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10 και 6,15 μέτρα», δήλωσε με αυτοπεποίθηση, τονίζοντας πως έχει μέσα του τη φλόγα του νικητή. «Δίνω το 110% όταν αγωνίζομαι για την Εθνική. Θέλω να φεύγω εντελώς εξαντλημένος, να νιώθω ότι έδωσα τα πάντα για την πατρίδα μου»!