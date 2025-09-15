Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Εξαιρετικές στιγμές που ίσως μόνο ο αθλητισμός στο κορυφαίο επίπεδο μπορεί να χαρίσει. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο είδαμε μια τέτοια σπουδαία στιγμή στον τελικό του άλματος επί κοντώ, με πρωταγωνιστές τους Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλή.

Με τον αθλητή του Ολυμπιακού να έχει εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο, ο Σουηδός άλτης συνέχιζε τις προσπάθειές του επιχειρώντας πλέον να σπάσει για μία ακόμη φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο άθλημα.

Δεν τα κατάφερε στις δύο πρώτες απόπειρες, τα κατάφερε όμως με την τρίτη και… φαρμακερή (6,30μ. από 6,29μ. που ήταν) για να «σηκώσει όλο το στάδιο στο πόδι», πιο πολύ από όλους όμως τον Καραλή!

Οπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο ένας από τους πρώτους που σπεύδουν να πανηγυρίσουν με τον Ντουπλάντις είναι ο Έλληνας πρωταθλητής που αγκάλιασε με όλη τη δύναμη τον καλό του φίλο για να γιορτάσουν μαζί την επιτυχία. Αυτός είναι ο αθλητισμός…

Λίγο αργότερα ο Σουηδός πήγε στις κερκίδες για να φιλήσει την κοπέλα του και να δει τους δικούς του ανθρώπους ενώ στη συνέχεια «όλα τα φώτα έπεσαν πάνω του».