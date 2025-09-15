Ο Καραλής σαρώνει τα μετάλλια – Αυτά έχει κατακτήσει στην καριέρα του ο Μανόλο
Ο τεράστιος αθλητής του Ολυμπιακού κατέκτησε την δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου και πρόσθεσε άλλο ένα μετάλλιο στο παλμαρέ του.
Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να σαρώνει. Ο φοβερός επικοντιστής του Ολυμπιακού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου και βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου μαζί με τον μοναδικό Μόντο Ντουπλάντις.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μανόλο, έχει κατακτήσει και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ φυσικά η συγκομιδή από μετάλλια στο παλμαρέ του είναι πλούσια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μοναδική διάκριση που έλειπε από τον Καραλή, ήταν το μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου και τώρα, τα κατάφερε αφού πήρε το ασημένιο και το πρόσθεσε στη συλλογή.
Αναλυτικά τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής σε επίπεδο ανδρών
- 2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
- 2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
- 2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
- 2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
- 2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
- 2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη
- 2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη
