Ο Καραλής σαρώνει τα μετάλλια – Αυτά έχει κατακτήσει στην καριέρα του ο Μανόλο

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να σαρώνει. Ο φοβερός επικοντιστής του Ολυμπιακού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου και βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου μαζί με τον μοναδικό Μόντο Ντουπλάντις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μανόλο, έχει κατακτήσει και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ φυσικά η συγκομιδή από μετάλλια στο παλμαρέ του είναι πλούσια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μοναδική διάκριση που έλειπε από τον Καραλή, ήταν το μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου και τώρα, τα κατάφερε αφού πήρε το ασημένιο και το πρόσθεσε στη συλλογή.

Αναλυτικά τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής σε επίπεδο ανδρών