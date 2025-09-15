Μυθικός Καραλής, «πέταξε» στα 6.00μ. για 12η φορά φέτος (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να «τρελαίνει» κόσμο, καθώς «πέταξε» στα 6,00μ. για 12η φορά μέσα στο 2025 και πάει φουλ για μετάλλιο.
Ο εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 6.00μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο και φουλάρει σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση για μετάλλιο.
Ο Έλληνας άλτης ξεπέρασε τα 6,00μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, φτάνοντας τις 12 πτήσεις τη φετινή χρονιά πάνω από το συγκεκριμένο «φράγμα» και αποδεικνύει ξανά ότι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο.
Συνολικά στην καριέρα του έχει περάσει 13 φορές τα έξι μέτρα, κάτι που δείχνει πόσο σπουδαία χρονιά κάνει μέσα στο 2025. Ο Καραλής και ο Αρμάντ Ντουλάντις που είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στο Τόκιο είναι οι μοναδικοί μέχρι στιγμής που έχουν περάσει αυτό το ύψος.
Το απίθανο άλμα που έκανε ο Καραλής:
Τα 13 άλματα του Καραλή από 6 μέτρα και πάνω
25/08/2024 6.00μ. Σιλεσία, Πολωνία
22/02/2025 6.01μ. Πειραιάς/ΣΕΦ, Ελλάδα (κλειστός)
28/02/2025 6.02μ. Κλερμόν Φεράν, Γαλλία (κλειστός)
13/03/2025 6.00μ. Ουψάλα, Σουηδία (κλειστός)
22/03/2025 6.05μ. Ναντζίνγκ – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Κίνα (κλειστός)
03/05/2025 6.01μ. Σαοξινγκ, Κίνα
06/07/2025 6.00μ. Fly Athens, Ελλάδα
02/08/2025 6.08μ. Βόλος – Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Ελλάδα
12/08/2025 6.02μ. Bουδαπέστη, Ουγγαρία
16/08/2025 6.00μ. Σιλεσία, Πολωνία
19/08/2025 6.02μ. Λωζάνη, Ελβετία
27/08/2025 6.00μ. Ζυρίχη, Ελβετία
15/09/2025, 6.00μ. Τόκιο, Ιαπωνία
