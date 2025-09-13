Απίθανος Καραλής: Προκρίθηκε στον τελικό και ζήτησε… ξεμάτιασμα

Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου, καθώς συμπληρώθηκε στα 5.75μ το ελάχιστο των 12 συμμετοχών, και τη Δευτέρα (15/9, 13:49) θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Ο «Μανόλο» παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, με μία επική ατάκα λέγοντας πως θα χρειαστεί ξεμάτιασμα για να κάνει κάτι μεγάλο στον μεγάλο τελικό!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή:

«Είναι καλό που ό,τι προγραμματίζω βγαίνει, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, είχε μεγάλη αναμονή, στην αρχή έβρεχε. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά και ελπίζω τη Δευτέρα να γίνει ένας καλός αγώνας.

Πλέον έχω φτάσει 25 χρονών, είμαι ένας αθλητής που ξέρει να διαβάζει τους αγώνες, έχω καταφέρει να περνάω τα 6 μέτρα σε κάθε διοργάνωση. Αν το σώμα μου το νιώθω καλά, αν οι συνθήκες είναι καλά, αν νιώσω καλά τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω ένα μεγάλο ρεκόρ, κάτι πολύ μεγάλο. Το πιστεύει η ομάδα μου, το πιστεύω κι εγώ.

Αν κάνουμε ένα καλό αγώνα τακτικής και πιέσουμε λίγο ποτέ δεν ξέρεις. Αν δώσω ό,τι έχω θα σημαίνει ότι έχω πετύχει τους στόχος μας. Θέλω να τελειώσει ο αγώνας και να μην έχω τίποτα μέσα μου.

Είμαι πολύ συγκεντρωμένος δεν θέλω να λέω πολλά, θέλω να δείξω τη Δευτέρα τι μπορώ να κάνω και αν μου ρίξετε κι ένα ξεμάτιασμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο».