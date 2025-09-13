Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)

Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου προκρίθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο «Μανόλο» δεν χρειάστηκε καν να περάσει το όριο πρόκρισης, που είναι τα 5.80μ, καθώς συμπληρώθηκε στα 5.75μ το ελάχιστο των 12 συμμετοχών, και τη Δευτέρα (15/9, 14:10) θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Αναλυτικά, ο χάλκινος ολυμπιονίκης του παρέλειψε τα 5.40μ και ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.55μ, τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια άφησε και τα 5.70μ, ενώ εύκολα ολοκλήρωσε και το άλμα του στα 5.75μ.

Στο δεύτερο γκρουπ αγωνίστηκε ο Γιάννης Ρίζος, ωστόσο μετά τα 5.40μ που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, ο αθλητής του Άρη έκανε 3 άκυρα άλματα στα 5.55μ και ολοκλήρωσε την πορεία του στο Τόκιο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

Η 12αδα του τελικού