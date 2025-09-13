Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)
Μόλις δύο άλματα χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να περάσει στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Τόκιο. Αντίθετα, ο Γιάννης Ρίζος έμεινε εκτός.
- Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
- Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»
- Η ΕΕ εξετάζει «δημιουργικό τρόπο» για να στείλει δισεκατομμύρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία
- Πώς η προεδρία του Τραμπ δίνει ώθηση στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία
Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου προκρίθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο «Μανόλο» δεν χρειάστηκε καν να περάσει το όριο πρόκρισης, που είναι τα 5.80μ, καθώς συμπληρώθηκε στα 5.75μ το ελάχιστο των 12 συμμετοχών, και τη Δευτέρα (15/9, 14:10) θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.
Αναλυτικά, ο χάλκινος ολυμπιονίκης του παρέλειψε τα 5.40μ και ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.55μ, τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια άφησε και τα 5.70μ, ενώ εύκολα ολοκλήρωσε και το άλμα του στα 5.75μ.
Στο δεύτερο γκρουπ αγωνίστηκε ο Γιάννης Ρίζος, ωστόσο μετά τα 5.40μ που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, ο αθλητής του Άρη έκανε 3 άκυρα άλματα στα 5.55μ και ολοκλήρωσε την πορεία του στο Τόκιο.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ.
Η 12αδα του τελικού
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό (pic)
- Απίθανος Καραλής: Προκρίθηκε στον τελικό και ζήτησε… ξεμάτιασμα
- LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς
- Βιτόρια: «Πρέπει να μπούμε από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να πάρουμε το αποτέλεσμα με την Κηφισιά»
- Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0: Νίκησαν και «έπιασαν» κορυφή οι «κανονιέρηδες»
- Έξαλλος ο Φλικ: «Δεν φροντίζουν τον Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις