Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν βρέθηκε στην καλύτερη φόρμα του στο Diamond League της Ζυρίχης, ακόμη κι έτσι όμως κατέκτησε τη 2η θέση με άλμα στα 6 μέτρα. Την επίδοση αυτή ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ την σημείωσε για 12η φορά στην καριέρα του.

Ο Καραλής πέρασε τα έξι μέτρα με την 3η προσπάθεια εν μέσω αποθέωσης από το κοινό, όμως στη συνέχεια είχε τρεις άκυρες στα 6,10μ. Έτσι την πρώτη θέση κατέκτησε ο… συνήθης ύποπτος Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα, έχοντας επίσης τρία άκυρα στα 6,10μ.

Ωστόσο ο Σουηδός είχε περάσει τα έξι μέτρα με την πρώτη, συνεπώς κατέκτησε εκείνος την πρώτη θέση και μαζί και το «διαμάντι» των Diamond League.

Αναλυτικότερα ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε το αρχικό ύψος (5.50) για να μπει στον τελικό από τα 5.65, τα οποία πέρασε επιτυχώς. Στη συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής άφησε τα 5.80μ., ύψος το οποίο «καθάρισε» εύκολα και ο Μόντο Ντουπλάντις, κι έτσι στα 5.90 έμειναν οι δυο τους μαζί με τον Σαμ Κέντρικς, ο οποίος πέρασε τα 5.80 με την τρίτη, αλλά και με… δόση τύχης.

Από εκεί και πέρα με 5.65 ολοκλήρωσαν ο Ολλανδός Μένο Φλόον και ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ενώ ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί είχε τρεις αποτυχημένες σε αυτό το ύψος.

Στα 5.90 ο «Μανόλο» «πέταξε» πάνω από τον πήχη με την πρώτη, όπως και ο Σουηδός ρέκορντμαν. Αντιθέτως ο Κέντρικς ρίχνοντας τον πήχη, άφησε τις άλλες δύο προσπάθειες για τα 6.00. Εκεί, ο Αμερικανός έκανε μόνο μία άκυρη και ολοκλήρωσε τον αγώνα του, την ώρα που και ο Καραλής αποτύγχανε, ενώ ο Σουηδός ξεπερνούσε με την πρώτη.

Στην τελευταία του προσπάθεια ο Έλληνας άλτης έβγαλε ψυχή και χαρακτήρα και τα κατάφερε (αν και βρήκε τον πήχη με το στήθος στο κατέβασμα) γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό της Ζυρίχης, ενώ και ο ίδιος πανηγύρισε έντονα.

Εν συνεχεία Εμμανουήλ Καραλής απέτυχε και στις δύο πρώτες προσπάθειες στα 6.10μ., την ώρα που και ο Ντουπλάντις απέτυχε επίσης στις δύο πρώτες που επιχείρησε, αφήνοντας ελπίδα πρωτιάς για τον τον Έλληνα φίλο του. Ούτε όμως το τρίτο άλμα του πρωταθλητή μας ήταν έγκυρο – αν και καλύτερο- κι έτσι το διαμάντι κατέληξε στον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν, ο οποίος επίσης δεν κατάφερε επίσης στο τρίτο του άλμα στα 6.10.