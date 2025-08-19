Καραλής: «Του χρόνου θα έρθω να κάνω ακόμα μεγαλύτερο άλμα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής «χόρεψε» στη βροχή στο Diamond League της Λωζάνης και πήρε την πρώτη του νίκη στη συγκεκριμένη διοργάνωση ξεπερνώντας για μια ακόμη φορά – 10η τη φετινή χρονιά και 11η στην αθλητική του καριέρα – τα 6 μέτρα.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στάθηκε στο πόσο πολύ ήθελε αυτή την επιτυχία ενώ έδωσε και το σύνθημα για την επόμενη χρονιά.

Όσα είπε ο Καραλής

«Το ήθελα πάρα πολύ. Είναι το πρώτο μου Diamond League. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν εδώ να με υποστηρίξουν. Οι συνθήκες δεν ήταν τέλειες. Τον επόμενο χρόνο θα είναι εκπληκτικά, θα έρθω να κάνω ακόμα μεγαλύτερο άλμα».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτός ήταν ο δέκατος αγώνας στη φετινή σεζόν για τον Εμμανουήλ Καραλή, αλλά και ο ενδέκατος στην καριέρα του, που ξεπερνά τα 6 μέτρα.

Από εκεί και πέρα, δεύτερος βγήκε ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί με άλμα στα 5.82μ και τρίτος ο Τιμπό Κολέ, επίσης με 5.82μ. Οσον αφορά στον «εξωγήινο», Μόντο Ντουπλάντις, ο Σουηδός, που πριν από λίγες ημέρες έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο μίτινγκ.