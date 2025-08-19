Καραλής: «Του χρόνου θα έρθω να κάνω ακόμα μεγαλύτερο άλμα»
Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε για ακόμη μία φορά τα έξι μέτρα και δήλωσε ότι του χρόνου θα κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο άλμα στη Λωζάνη.
- Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
- Πυρκαγιές: Η Ελλάδα στην πέμπτη θέση της Ευρώπης το καλοκαίρι του 2025 σε καμένες εκτάσεις
- Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση
- Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Ο Εμμανουήλ Καραλής «χόρεψε» στη βροχή στο Diamond League της Λωζάνης και πήρε την πρώτη του νίκη στη συγκεκριμένη διοργάνωση ξεπερνώντας για μια ακόμη φορά – 10η τη φετινή χρονιά και 11η στην αθλητική του καριέρα – τα 6 μέτρα.
Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στάθηκε στο πόσο πολύ ήθελε αυτή την επιτυχία ενώ έδωσε και το σύνθημα για την επόμενη χρονιά.
Όσα είπε ο Καραλής
«Το ήθελα πάρα πολύ. Είναι το πρώτο μου Diamond League. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν εδώ να με υποστηρίξουν. Οι συνθήκες δεν ήταν τέλειες. Τον επόμενο χρόνο θα είναι εκπληκτικά, θα έρθω να κάνω ακόμα μεγαλύτερο άλμα».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτός ήταν ο δέκατος αγώνας στη φετινή σεζόν για τον Εμμανουήλ Καραλή, αλλά και ο ενδέκατος στην καριέρα του, που ξεπερνά τα 6 μέτρα.
Από εκεί και πέρα, δεύτερος βγήκε ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί με άλμα στα 5.82μ και τρίτος ο Τιμπό Κολέ, επίσης με 5.82μ. Οσον αφορά στον «εξωγήινο», Μόντο Ντουπλάντις, ο Σουηδός, που πριν από λίγες ημέρες έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο μίτινγκ.
- Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0: Πρεμιέρα με νίκη από την άσπρη βούλα
- Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)
- Καραλής: «Του χρόνου θα έρθω να κάνω ακόμα μεγαλύτερο άλμα»
- Οι 16 ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Κυπέλλου και το νέο φορμάτ
- Γκολ με το… καλησπέρα στο Βελιγράδι η Πάφος! (vid)
- Η απίστευτη ιστορία της Σβίατεκ: Έπαιξε δύο αγώνες σε Σινσινάτι και Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες ώρες (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις