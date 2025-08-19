Έδωσαν στον Καραλή δώρο ελβετικό τυρί για τη νίκη του στη Λωζάνη (vid)
Μυθικές στιγμές για τον θριαμβευτή Καραλή στη Λωζάνη - Οι διοργανωτές έδωσαν στον Ελληνα πρωταθλητή δώρο ελβετικό τυρί για τη νίκη του στο Diamond League.
Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν καταλαβαίνει από καιρικές συνθήκες! Κάτω από τη βροχή, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης, ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης, ξεπερνώντας για άλλη μια φορά τα έξι μέτρα (6.02 για την ακρίβεια).
Ο Έλληνας πρωταθλητής και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 6.08μ ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,72μ., τα οποία πέρασε με χαρακτηριστική άνεση, ενώ επέλεξε να αφήσει τα 5,82μ. Ο Καραλής έκανε τη νέα του προσπάθεια στα 5,92μ., περνώντας ξανά επιβλητικά πάνω από τον πήχη.
Μετά ο πήχης ανέβηκε στο 6.02μ. Εκεί ο Καραλής έκανε άκυρο το πρώτο του άλμα, ενώ το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο άλμα του. Τα κατάφερε, όμως, στο τρίτο και… φαρμακερό του άλμα, παίρνοντας μία μεγάλη νίκη!
Μετά τον αγώνα ο αθλητής μας δέχθηκε ένα δώρο για τη συμμετοχή και τη νίκη του στο Diamond League της Λωζάνης και αυτό δεν ήταν άλλο από το σήμα κατατεθέν της χώρας, το ελβετικό τυρί.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
