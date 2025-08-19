Δεν χάνει την πρώτη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής δεν θα βρει το βράδυ της Τρίτης απέναντι του τον Αρμάντ Ντουπλάντις, καθώς ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ που είναι ανίκητος δεν θα πάρει μέρος.

Ο Ντουπλάντις έχει νικήσει και στα 7 φετινά Diamond League ενώ μαζί με την περσινή σεζόν, είναι ο πρώτος στα 13 πιο πρόσφατα Diamond League με άλμα επί κοντώ στο πρόγραμμα.

Ο Καραλής είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και με το 6.08 στον Βόλο στις 12 Αυγούστου 2025 έγινε ο 4ος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών, πίσω από τους Ντουπλάντις (6.29), Λαβιλενί (6.16) και Μπούμπκα (6.15).

Ο 25χρονος Ελληνας Ολυμπιονίκης έχει συμμετάσχει και στα 6 φετινά Diamond League που το επί κοντώ ήταν στο επίσημο πρόγραμμα καταλαμβάνοντας πέντε φορές τη 2η θέση και μία την 8η.

Οι έως τώρα παρουσίες του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League το 2025:

1) Σιαμέν: 2ος 5.82

2) Σανγκάη: 2ος 6.01

3) Οσλο: 2ος 5.82

4) Στοκχόλμη: 8ος 5.60

5) Μονακό: 2ος 5.92

6) Χορζόφ: 2ος 6.00

Αναζητώντας την πρώτη του νίκη σε Diamond League στην καριέρα του, ο Μανόλο θα έχει μεταξύ άλλων αντιπάλους στη Λωζάνη τον ασημένιο Ολυμπιονίκη στο Παρίσι Σαμ Κέντρικς, τον πρώην παγκόσμιο ρέκορντμαν Ρενό Λαβιλενί και τον χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή το 2023 και δεύτερο στο Fly Athens τον περασμένο μήνα, Κέρτις Μάρσαλ. Ωστόσο όλοι τους βρίσκονται βάσει των φετινών επιδόσεων, αρκετά πίσω από τον Καραλή που έχει όλες τις πιθανότητες με το μέρος του για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Ο αγώνας του Καραλή γίνεται το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου, ενώ την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στο πλαίσιο του ίδιου Diamond League, αγωνίζονται ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό.