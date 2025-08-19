sports betsson
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
in
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Δεν χάνει την πρώτη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης
Σπορ 19 Αυγούστου 2025 | 11:39

Δεν χάνει την πρώτη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης

Στο Diamond League της Λωζάνης αγωνίζεται ο Εμμανουήλ Καραλής και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση. Μετέχουν και οι Μίλτος Τεντόγλου, Ελίνα Τζένγκο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Spotlight

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής δεν θα βρει το βράδυ της Τρίτης απέναντι του τον Αρμάντ Ντουπλάντις, καθώς ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ που είναι ανίκητος δεν θα πάρει μέρος.

Ο Ντουπλάντις έχει νικήσει και στα 7 φετινά Diamond League ενώ μαζί με την περσινή σεζόν, είναι ο πρώτος στα 13 πιο πρόσφατα Diamond League με άλμα επί κοντώ στο πρόγραμμα.

Ο Καραλής είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και με το 6.08 στον Βόλο στις 12 Αυγούστου 2025 έγινε ο 4ος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών, πίσω από τους Ντουπλάντις (6.29), Λαβιλενί (6.16) και Μπούμπκα (6.15).

Ο 25χρονος Ελληνας Ολυμπιονίκης έχει συμμετάσχει και στα 6 φετινά Diamond League που το επί κοντώ ήταν στο επίσημο πρόγραμμα καταλαμβάνοντας πέντε φορές τη 2η θέση και μία την 8η.

Οι έως τώρα παρουσίες του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League το 2025:

1) Σιαμέν: 2ος 5.82

2) Σανγκάη: 2ος 6.01

3) Οσλο: 2ος 5.82

4) Στοκχόλμη: 8ος 5.60

5) Μονακό: 2ος 5.92

6) Χορζόφ: 2ος 6.00

Αναζητώντας την πρώτη του νίκη σε Diamond League στην καριέρα του, ο Μανόλο θα έχει μεταξύ άλλων αντιπάλους στη Λωζάνη τον ασημένιο Ολυμπιονίκη στο Παρίσι Σαμ Κέντρικς, τον πρώην παγκόσμιο ρέκορντμαν Ρενό Λαβιλενί και τον χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή το 2023 και δεύτερο στο Fly Athens τον περασμένο μήνα, Κέρτις Μάρσαλ. Ωστόσο όλοι τους βρίσκονται βάσει των φετινών επιδόσεων, αρκετά πίσω από τον Καραλή που έχει όλες τις πιθανότητες με το μέρος του για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Ο αγώνας του Καραλή γίνεται το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου, ενώ την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στο πλαίσιο του ίδιου Diamond League, αγωνίζονται ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό.

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025 η UBS

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025 η UBS

Ουκρανία: Τι θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας ΕΕ – ΗΠΑ

Ουκρανία: Τι θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας ΕΕ – ΗΠΑ

Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Η Τζιρόνα ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Ουναΐ»

Δεν τα παρατά η Τζιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ, αφού σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ του εξωτερικού έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση στη Μαρσέιγ για τον Μαροκινό χαφ.

Σύνταξη
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)
Άλλα Αθλήματα 14.08.25

Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)

Πέντε μετάλλια έχει κατακτήσει η πολυτάλαντη Αφροδίτη Γιαρένη στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης, συνδυάζοντας την δικηγορία με πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Τα Νέα της Αγοράς 19.08.25

Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

Σύνταξη
Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»
Καλύτερα να μασάς 19.08.25

Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»

Η Lil Tay, μουσικός και μοντέλο του OnlyFans, αποφάσισε να στρέψει τους πάντες εναντίον της, αποκαλώντας «αποτυχημένες» τις γυναίκες άνω των 25 που συνεχίζουν να εργάζονται οκτάωρο και δεν ακολουθούν τα βήματά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»
Εξαπέλυσε βολές 19.08.25

«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»

«Ό,τι σκηνοθεσία και να στήσει αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει δύσκολα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη

Σύνταξη
To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
On Field 19.08.25

To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ

«Σπάει» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ. Η νέα ανεπιθύμητη πρωτιά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Απόρρητο