Ασταμάτητος Καραλής με 6,00 μ. και δεύτερη θέση στη Σιλέσια (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ στο Diamond League της Σιλέσια με άλμα στα 6,00 μέτρα.

Ο 25χρονος αθλητής του Ολυμπιακού για πέμπτη φορά μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων είδε τον πήχη πάνω από τα 6,10 μ., ύψος που μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει σήμερα, ωστόσο βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό, αφού τα άλματα του ήταν και πάλι πολύ καλά.

Ο «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού μπήκε στον αγώνα στα 5,70 μ., άφησε στη συνέχεια τα 5,80 μ., για να περάσει διαδοχικά στη συνέχεια τα 5,90 μ. και 6,00 μέτρα. Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής κατάστασης του αθλητή είναι πως δεν είχε κανένα χαμένο ύψος μέχρι και τα 6,10 μ., ύψος στο οποίο σταμάτησε η σημερινή του πορεία.

Ο Καραλής στις αρχές Αυγούστου πέρασε τα 6,08 μ. μπροστά στο ένθερμο ελληνικό κοινό. Ο αθλητής στις 19 του μηνός θα βρίσκεται στη Λοζάνη και στις 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη στον τελικό του Diamond League, που θα είναι και ο τελευταίος του αγώνας πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο σημερινός ήταν ο ένατος αγώνας του Καραλή στη χρονιά, που ολοκληρώνεται με προσπάθεια πάνω από τα 6,00 μ.

Νικητής του αγώνα ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις με 6,10 μέτρα, τα οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.