Βουδαπέστη: Δεύτερος ο Καραλής με 6.02 μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής για ένατη φορά στην καριέρα του «πέταξε» πάνω από τα 6 μέτρα και έτσι ο 25χρονος άλτης, που είναι αθλητής του Ολυμπιακού, πήρε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ με άλμα στα 6,02 μέτρα στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Στη συνέχεια ο αθλητής του Χάρη Καραλή και του Μάρτσιν Στσεπάνσκι επιχείρησε να καταρρίψει για ένατη φορά μέσα στο 2025 το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,11 μέτρα. Εκεί όμως είχε δύο άκυρες προσπάθειες και στη συνέχεια σταμάτησε τον αγώνα του.

Ο Καραλής ξεπέρασε διαδοχικά με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5,72 μ., με την τρίτη τα 5,92 μ. και με την πρώτη τα 6,02 μ.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις: «Πέταξε» στα 6.29μ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις συνεχίζει να κάνει «εξωγήινες» επιδόσεις, σπάζοντας για μία ακόμα φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ. Στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης που συμμετέχει και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο εντυπωσιακός Σουηδός κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά στην καριέρα του.

Ο τρομερός άλτης από την Σκανδιναβία, «πέταξε» στα 6.29μ. και κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο είχε κάνει περίπου δύο μήνες πριν. Ηταν 6.28 μ. στο διεθνές μίτινγκ της Στοκχόλμης.

Δείτε το άλμα του:

Μάλιστα ο Σουηδός ξεκίνησε τις προσπάθειές του με άκυρο στην πρώτη, αλλά μετά τα 6.11μ. επέλεξε να βάλει τον πήχη στα 6.29μ. αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά πως είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχει βγάλει το άθλημα του άλματος επί κοντώ.