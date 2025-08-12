Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις: «Πέταξε» στα 6.29μ. (vid)
Ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ, περνώντας τον πήχη στα 6.29μ. στο μίτινγκ που γίνεται στην Βουδαπέστη
Ο Μόντο Ντουπλάντις συνεχίζει να κάνει «εξωγήινες» επιδόσεις, σπάζοντας για μία ακόμα φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ.
Στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης που συμμετέχει και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο εντυπωσιακός Σουηδός κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά στην καριέρα του.
Δείτε το άλμα του:
— media sport (@sportnmedia2) August 12, 2025
Ο τρομερός άλτης από την Σκανδιναβία, «πέταξε» στα 6.29μ. και κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο είχε κάνει περίπου δύο μήνες πριν. Ηταν 6.28 μ. στο διεθνές μίτινγκ της Στοκχόλμης.
Μάλιστα ο Σουηδός ξεκίνησε τις προσπάθειές του με άκυρο στην πρώτη, αλλά μετά τα 6.11μ. επέλεξε να βάλει τον πήχη στα 6.29μ. αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά πως είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχει βγάλει το άθλημα του άλματος επί κοντώ.
