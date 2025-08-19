Ο Καραλής πανηγύρισε κάνοντας τον γύρο του θριάμβου με την ελληνική σημαία στους ώμους (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την πρώτη του νίκη σε αγώνα Diamond League στη Λωζάνη, πανηγύρισε με γύρο του θριάμβου και φωτογραφίες με θαυμαστές.
- Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση
- Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
- Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα
- Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγύρισε στη βροχερή Λωζάνη την πρώτη του νίκη σε αγώνα Diamond League, κάνοντας άλλη μία τρομερή εμφάνιση, όπου πέρασε τα 6 μέτρα για ενδέκατη φορά στην καριέρα του.
Μετά το επιτυχημένο άλμα του στα 6,02μ., ο αθλητής του Ολυμπιακού, φόρεσε την ελληνική σημαία και έκανε τον γύρο του θριάμβου στο κέντρο της πόλης, όπου διεξαγόταν ο αγώνας.
Δείτε το βίντεο:
Δεν έλειψαν οι φωτογραφίες και τα αυτόγραφα με τους θαυμαστές, που δεν πτοήθηκαν από τη βροχή και παρακολούθησαν τη σπουδαία επίδοση του Μανόλο.
Ο Καραλής, μετά τη νίκη του στη Λωζάνη, θα αγωνιστεί στη Ζυρίχη και τον τελικό του Diamond League, όπου την επόμενη εβδομάδα (27/8) θα αντιμετωπίσει ξανά τον Αρμάντ Ντουπλάντις, που απουσίασε από τη σημερινή διοργάνωση, στην… πρόβα τζενεράλε πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Την Τετάρτη (20/8), θα αγωνιστούν στο στάδιο της Λωζάνης, ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό.
- Οι 16 ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Κυπέλλου και το νέο φορμάτ
- Γκολ με το… καλησπέρα στο Βελιγράδι η Πάφος! (vid)
- Η απίστευτη ιστορία της Σβίατεκ: Έπαιξε δύο αγώνες σε Σινσινάτι και Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες ώρες (vids)
- Η Ρεάλ Μαδρίτης επιμένει λάτιν και υπάρχει λόγος
- «Πετάει» η Μπριζ με σούπερ Τζόλη – Δείτε τα γκολ του πρώτου μέρους και τις δύο ασίστ από τον Έλληνα άσο (vids)
- US Open από… χρυσάφι: Το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του τένις (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις