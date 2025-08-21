sports betsson
21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Τα χρήματα που πήραν Καραλής και Τζένγκο για την επιτυχία τους στο Diamond League της Λοζάνης
On Field 21 Αυγούστου 2025 | 12:51

Τα χρήματα που πήραν Καραλής και Τζένγκο για την επιτυχία τους στο Diamond League της Λοζάνης

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επι κοντώ και την Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό στο Diamond League της ελβετικής πόλης.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O Kαραλής με άλμα στα 6.02 πήρε την πρώτη θέση, για πρώτη φορά σε αγώνα Diamond League, αφήνοντας 20 πόντους πίσω τους αντιπάλους του.

Η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό με βολή 58.82 κάτω από καταρρακτώδη βροχή, κατετάγη στην 3η θέση.

Η World Athletics δίνει χρήματα στους αθλητές που αγωνίζονται στα Diamond League βάσει της κατάταξης τους. Έτσι ο Μανόλο εισέπραξε 10.000 δολάρια και η Ελίνα Τζένγκο 4.000.

Ο Μίλτος Τεντόγλου που έκανε μόνο δύο άλματα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και ήταν 7ος, θα πάρει 1.500 δολάρια.

Τα χρήματα στα Diamond League ανάλογα τη θέση:

1η             $10,000

2η           $6.000

3η           $4.000

4η           $3.000

5η           $2.500

6η           $2.000

7η           $1.500

8η           $1.000

9η+        $500

Σε κάθε Diamond League υπάρχουν αγωνίσματα που έχουν επιλεγεί εκ των προτέρων και δίνουν περισσότερα δολάρια ανάλογα τη θέση στην τελική κατάταξη, με το άλμα επι κοντώ να είναι συνήθως μεταξύ αυτών των αγωνισμάτων και τα έσοδα του Μανόλο να είναι έτσι μεγαλύτερα.

Συνολικά ο Καραλής έχει πάρει μέρος σε 7 αγώνες Diamond League και μόνο από αυτά έχει εισπράξει φέτος 57.500 δολάρια.

Αναλυτικά

1) Σιαμέν: 2ος 5.82 – 10.000 δολάρια

2) Σανγκάη: 2ος 6.01 – 6.000 δολάρια

3) Οσλο: 2ος 5.82 – 10.000 δολάρια

4) Στοκχόλμη: 8ος 5.60 – 1.500 δολάρια

5) Μονακό: 2ος 5.92 – 10.000 δολάρια

6) Σιλεσία: 2ος 6.00 – 10.000 δολάρια

7) Λοζάνη: 2ος  6.02 – 10.000 δολάρια

Τουρισμός
ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

