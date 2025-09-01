sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εμμανουήλ Καραλής στο «In»: «Θέλω να κάνω ατομικό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα»
Άλλα Αθλήματα 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:51

Εμμανουήλ Καραλής στο «In»: «Θέλω να κάνω ατομικό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής μία μέρα πριν μπει στο αεροπλάνο για το Τόκιο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μίλησε στο in.gr για το μεγάλο του στόχο στη διοργάνωση.

Δήμος Μπουλούκος
ΚείμενοΔήμος Μπουλούκος
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Spotlight

Στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου (13 – 21 Σεπτεμβρίου) κινείται η Εθνική ομάδα η οποία θα ταξιδέψει στην ιαπωνική πρωτεύουσα με 19 αθλητές και αθλήτριες.

Μία μέρα πριν την αναχώρηση της ομάδας, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε media day και το in.gr μίλησε με τον Εμμανουήλ Καραλή, μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας πετύχει φέτος πανελλήνιο ρεκόρ 6.08 ενώ έχει υπερβεί 11 φορές τα έξι μέτρα, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει ότι έχει υψηλούς στόχους για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. «Αυτή η σεζόν είναι η καλύτερη της ζωής μου. Θέλω να πάω εκεί να τελειώσω αυτή τη σεζόν με ατομικό ρεκόρ και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή και ελπίζουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Για όλους δεν ήταν εύκολη αυτή η σεζόν γιατί συνήθως τελειώνουμε τον Αύγουστο ενώ τώρα πάμε Σεπτέμβριο. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να αντέξουμε, να το χαρούμε και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.»

Ο Μανόλο δεν κρύβει μάλιστα, ότι στο μυαλό του έχει μία σπουδαία επίδοση που θέλει να βγει στο Τόκιο. «Το να ξεπεράσεις μία φορά τα 6 μέτρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον να το κάνεις πολλές φορές στους αγώνες. Είμαι χαρούμενος γιατί έχω γερές βάσεις, έχω τους ανθρώπους μου δίπλα μου, έχω ένα προπονητικό τιμ με το οποίο έχουμε κάνει φανταστικά πράγματα. Ελπίζω την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά να έχουμε ακόμα υψηλότερα άλματα. Το σημαντικό για μένα είναι ότι είμαι υγιής και διψάω για να κάνω μεγάλες επιδόσεις και ελπίζω στο τέλος της σεζόν να κάνω αυτό που έχω σκεφτεί αλλά και αυτό που δεν έχω σκεφτεί και να βγει κάτι πολύ παραπάνω.»

Για τον 25χρονο πρωταθλητή του άλματος επί κοντώ, στόχος είναι να δίνει πάντα στους αγώνες, ό,τι περισσότερο μπορεί. «Όλοι οι αθλητές πάμε στους αγώνες για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να νικήσουμε. Εγώ είμαι ένας αθλητής που όταν πατάω στο γήπεδο θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό. Θέλω να κάνω μία μεγάλη επίδοση, αυτό που έχω σκεφτεί και είτε βγω πρώτος είτε τελευταίος, θα ξέρω ότι έχω πάει στον αγώνα και έχω δώσει ότι έχω μέσα μου και ότι και να γίνει, θα βγω ευχαριστημένος από τον αγώνα.»

Μίλησε και για τον μεγάλο του αντίπαλο αλλά και κολλητό φίλο και παγκόσμιο ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις. «Και αυτός με τραβάει κι εγώ του δίνω ώθηση να κάνει μεγαλύτερα πράγματα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι αθλητές, γιατί το επι κοντώ έχει ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο και ελπίζω αυτή η γενιά να αφήσει παρακαταθήκη για τον παγκόσμιο αθλητισμό αλλά και για τον αθλητισμό στη χώρα μας.»

Τέλος, δεν έκρυψε την αγάπη του, για τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής. «Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε περάσει καλές αλλά και δύσκολες στιγμές. Είμαστε μία ομάδα, οπότε χαιρόμαστε διπλά όταν βλέπουμε έναν αθλητή να κάνει σπουδαία πράγματα.»

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Business
ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι
On Field 31.08.25

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στην «μηχανή» τους έναν σέντερ φορ, που έχει το γκολ καθημερινή… συνήθεια και σκοράρει με ποσοστό πολύ πάνω από 50%

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες
On Field 31.08.25

Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξέρει πως παραμένει στη… γωνία του ρινγκ παρά τη νίκη επί της Μπέρνλι, την ώρα που η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να πάρει τον Αργεντίνο γκολκίπερ έστω και στο φινάλε των μεταγραφών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η διαδικασία μεταγωγής των συλληφθέντων στην εισαγγελία Χανίων όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου
Στα σοκάκια 01.09.25

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου - Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, όπου οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η κάμερα τον εντόπισε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01.09.25

Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης, όμως η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η αλήθεια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Τεράστια χρηματικά πόσα, καλάσνικοφ και άλλα όπλα, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο