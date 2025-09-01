Εμμανουήλ Καραλής στο «In»: «Θέλω να κάνω ατομικό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα»

Στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου (13 – 21 Σεπτεμβρίου) κινείται η Εθνική ομάδα η οποία θα ταξιδέψει στην ιαπωνική πρωτεύουσα με 19 αθλητές και αθλήτριες.

Μία μέρα πριν την αναχώρηση της ομάδας, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε media day και το in.gr μίλησε με τον Εμμανουήλ Καραλή, μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας πετύχει φέτος πανελλήνιο ρεκόρ 6.08 ενώ έχει υπερβεί 11 φορές τα έξι μέτρα, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει ότι έχει υψηλούς στόχους για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. «Αυτή η σεζόν είναι η καλύτερη της ζωής μου. Θέλω να πάω εκεί να τελειώσω αυτή τη σεζόν με ατομικό ρεκόρ και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή και ελπίζουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Για όλους δεν ήταν εύκολη αυτή η σεζόν γιατί συνήθως τελειώνουμε τον Αύγουστο ενώ τώρα πάμε Σεπτέμβριο. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να αντέξουμε, να το χαρούμε και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.»

Ο Μανόλο δεν κρύβει μάλιστα, ότι στο μυαλό του έχει μία σπουδαία επίδοση που θέλει να βγει στο Τόκιο. «Το να ξεπεράσεις μία φορά τα 6 μέτρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον να το κάνεις πολλές φορές στους αγώνες. Είμαι χαρούμενος γιατί έχω γερές βάσεις, έχω τους ανθρώπους μου δίπλα μου, έχω ένα προπονητικό τιμ με το οποίο έχουμε κάνει φανταστικά πράγματα. Ελπίζω την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά να έχουμε ακόμα υψηλότερα άλματα. Το σημαντικό για μένα είναι ότι είμαι υγιής και διψάω για να κάνω μεγάλες επιδόσεις και ελπίζω στο τέλος της σεζόν να κάνω αυτό που έχω σκεφτεί αλλά και αυτό που δεν έχω σκεφτεί και να βγει κάτι πολύ παραπάνω.»

Για τον 25χρονο πρωταθλητή του άλματος επί κοντώ, στόχος είναι να δίνει πάντα στους αγώνες, ό,τι περισσότερο μπορεί. «Όλοι οι αθλητές πάμε στους αγώνες για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να νικήσουμε. Εγώ είμαι ένας αθλητής που όταν πατάω στο γήπεδο θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό. Θέλω να κάνω μία μεγάλη επίδοση, αυτό που έχω σκεφτεί και είτε βγω πρώτος είτε τελευταίος, θα ξέρω ότι έχω πάει στον αγώνα και έχω δώσει ότι έχω μέσα μου και ότι και να γίνει, θα βγω ευχαριστημένος από τον αγώνα.»

Μίλησε και για τον μεγάλο του αντίπαλο αλλά και κολλητό φίλο και παγκόσμιο ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις. «Και αυτός με τραβάει κι εγώ του δίνω ώθηση να κάνει μεγαλύτερα πράγματα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι αθλητές, γιατί το επι κοντώ έχει ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο και ελπίζω αυτή η γενιά να αφήσει παρακαταθήκη για τον παγκόσμιο αθλητισμό αλλά και για τον αθλητισμό στη χώρα μας.»

Τέλος, δεν έκρυψε την αγάπη του, για τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής. «Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε περάσει καλές αλλά και δύσκολες στιγμές. Είμαστε μία ομάδα, οπότε χαιρόμαστε διπλά όταν βλέπουμε έναν αθλητή να κάνει σπουδαία πράγματα.»