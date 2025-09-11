sports betsson
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Εμμανουήλ Καραλής για το Τόκιο 2025: «Να έχω καθαρά άλματα και να αναγκάσω τον Μόντο να κάνει περισσότερα»
Άλλα Αθλήματα 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:56

Εμμανουήλ Καραλής για το Τόκιο 2025: «Να έχω καθαρά άλματα και να αναγκάσω τον Μόντο να κάνει περισσότερα»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής ενόψει του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου που θα διεξαχθεί στο Τόκιο.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Vita.gr
Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου) και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο τι θα πρέπει να κάνει ώστε να διακριθεί, αλλά και στη μεγάλη του μάχη κόντρα στον παγκόσμιο ρέκορντμαν και φίλο του Μόντο Ντουπλάντις.

Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα καθώς μέσα στο έτος μετρά έντεκα ολόκληρους  στους οποίους έχει κάνει από 6,00 μέτρα και πάνω, έχοντας πανηγυρίσει και τα μετάλλια στον κλειστό στίβο. Να σημειώσουμε πως αυτό θα είναι το πέμπτο Παγκόσμιο  που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, διεκδικώντας το πρώτο του μετάλλιο στη διοργάνωση. Ουσιαστικά είναι και το μοναδικό που λείπει από τη συλλογή του.

Για τον ανίκητο ως τώρα Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν, ο Καραλής εξήγησε πως ο ίδιος θα πρέπει να έχει «καθαρά» άλματα και παράλληλα πως θα πρέπει να αναγκάσει τον μεγάλο αντίπαλό του να κάνει όσα περισσότερα γίνεται ώστε να κουραστεί.

«Είμαι έτοιμος να κάνω έναν καλό προκριματικό. Οι προκριματικοί στο αγώνισμα μας είναι δυσκολότεροι από τους τελικούς. Θα είναι 32 αθλητές και θα κάνουμε δύο άλματα, αν κάνεις ένα άκυρο, θα πρέπει να περιμένεις 30 με 45 λεπτά. Πρώτος στόχος είναι δύο καθαρά άλματα, να περάσω και να ξεκουραστώ. Έχει πάει πολύ καλά όλη η προετοιμασία. Όλα τα παιδιά είναι σε καλή διάθεση, είχαμε καλό κλίμα στο Μισάτο. Ελπίζω να καταφέρουμε να παραμείνουμε υγιείς και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», είπε αρχικά Εμμανουήλ Καραλής.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στη μάχη του με τον Μόντο Ντουπλάντις: «Εξαρτάται από την ημέρα που θα βρεθούμε εγώ κι εκείνος. Τις περισσότερες φορές που έχω δείξει πως μπορώ να πηδήξω πάνω από τα 6,00 μ., δημιουργείται μια ψυχολογική πίεση και αναγκάζεται και ο Μόντο να κάνει περισσότερα άλματα. Αυτό που θέλω είναι να ευχαριστηθώ τον αγώνα και, στα μεγάλα ύψη, να γίνει μια πολύ ωραία μάχη. Από εκεί και πέρα, αν το απολαύσω και νιώσω ότι το σώμα μου μπορεί να πάει ψηλά, τότε μπορεί να δούμε κάτι πολύ όμορφο. Ελπίζω όλα να πάνε όπως έχω προγραμματίσει και να τα καταφέρω. Πρέπει να έχω καθαρά άλματα και να τον αναγκάσω να κάνει περισσότερα από έξι με επτά άλματα”.

Για το πως αισθάνεται όταν βλέπει τον πήχη πάνω από τα 6,10 μ., ο «Μανόλο» είπε: «Την πρώτη φορά που είδα τα 6,10 μ. είπα: «Τι βουνό είναι αυτό! Πάμε να δούμε και βλέπουμε. Η δεύτερη φορά ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμη καλύτερη. Όσο περισσότερη τριβή έχεις με τέτοια ύψη, τόσο φεύγει από το μυαλό σου εκείνο το “βουνό” που έβλεπες στην αρχή. Αν όλα πάνε καλά και ξαναδώ αυτό το ύψος, ελπίζω να το πετύχω. Θα είναι το ιδανικό να συμβεί σε αυτόν τον αγώνα».

Στο Τόκιο, δίπλα στον Εμμανουήλ Καραλή είναι τόσο ο Χάρης Καραλής, όσο και ο Μαρτσίν Στσεπάνσκι. Ο Πολωνός προπονητής του Καραλή, που πλέον ζει στην Ελλάδα.

«Όλα πηγαίνουν καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εστιάζουμε στην προπόνηση, στα άλματα, στον αγώνα. Στη δουλειά με τον Εμμανουήλ, η προσοχή επικεντρώνεται σε πολλούς τομείς: γυμναστική, ταχύτητα, βάρη και τεχνική, η οποία είναι κρίσιμη για τους άλτες του επί κοντώ. Κάνουμε μερικές αλλαγές για να γίνουμε καλύτεροι. Χρειάζεται χρόνος, αλλά τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Αλλάζουμε πολλά κοντάρια και όσο ο αθλητής γίνεται πιο δυνατός, γρηγορότερος και πιο σίγουρος, μπορεί να χρησιμοποιεί μεγαλύτερα κοντάρια, κάτι που τον βοηθάει να πηδάει πιο ψηλά», σχολίασε αρχικά.

Αναφορικά με τον αγώνα του Τόκιο και τις δυνατότητες του Καραλή, είπε:

«Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, περιμένουμε μάχη, φυσικά. Όλοι θέλουν μετάλλιο και να κερδίσουν τον Μόντο. Αλλά πρώτα υπάρχει ο προκριματικός, που είναι πάντα το πιο δύσκολο μέρος κάθε μεγάλης διοργάνωσης. Στον τελικό θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε το μετάλλιο και μετά θα δούμε. Όλοι θέλουν να νικήσουν τον Μόντο και όλοι θέλουν να νικήσουν σε μια τέτοια διοργάνωση. Ο Μανόλο είναι σε εξαιρετική φόρμα, πιθανότατα στην καλύτερη που είχε ποτέ, και θέλει να κερδίσει».

Ο Πολωνός προπονητής αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τον Χάρη Καραλή και τον Γιώργο Γιώργο Πομάσκι: «Είναι μια δυνατή ομάδα, σχεδόν σαν οικογένεια. Ο Γιώργος και ο Χάρης κάνουν τον προπονητή να νιώθει άνετα και άριστα στην ομάδα τους, και όλοι κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Η δύναμή τους είναι να είναι μια καλή ομάδα και μια καλή οικογένεια».

Κλείνοντας ο Στσεπάνσκι αναφέρθηκε στην Ελλάδα: «Για την Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη αγάπη. Είναι το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς, και ο ελπίζω να μείνω πολλά χρόνια, να συνεχίσω να δουλεύω με τον Μανόλο και ίσως να βοηθήσω την Ελληνική Ομοσπονδία στο μέλλον».

